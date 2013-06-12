Новости России. Россияне отмечают один из главных государственных праздников – День России. 23 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете.

По всей стране 12 июня пройдут праздничные шествия, митинги и концерты.

С Днем России Президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что, опираясь на прочные узы добрососедства и союзнических отношений, Беларусь и Россия будут и дальше углублять торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Традиционно этот праздник отмечается народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами по всей стране. Первыми начали праздник на Камчатке и Дальнем Востоке, там прошли военно-исторические реконструкции. А в Грозном на Аллее славы дети мелками на асфальте нарисовали огромную карту страны, после чего запустили в небо воздушные шары цветов российского триколора.

Главные же торжества проходят в Москве. Огромные платформы, символизирующие основные периоды российской истории, прошли по центральным улицам столицы. А в эти минуты на Красной площади проходит грандиозный концерт.