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Указ «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» вступил в силу

26 сентября 2017 16:31
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Новости Беларуси. Работать на селе станет выгоднее. Указ «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», подписанный Президентом в пятницу, сегодня опубликовали на национальном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» вступил в силу-1

А значит он уже вступил в силу. Так, с этого дня снимаются ограничения по торговле алкоголем. Теперь продавать его можно не только в магазинах, вне зависимости от их площади, но и в автолавке. Главное  получить разрешение у местной власти, указав ассортимент, а также маршрут магазина на колесах.

А уже с 1 января 2018 года для предприятий на селе снизят налог на прибыль до 6 %, для ИП будет действовать единый налог – до одной базовой величины. Появится возможность освободиться от уплаты НДС, а также налога на недвижимость и землю. А приобрести пустующие помещения можно будет по рыночной стоимости без проведения аукциона.

Указ «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» вступил в силу-4

Виолетта Брезовская, начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса Министерство антимонопольного регулирования и торговли:  
Чтоб эти льготы заработали, областные советы депутатов должны принять соответствующее решение об определении перечня населённых пунктов на территории, где эти льготы будут предоставлены. Для юрлиц, например, это освобождение от НДС, налог на прибыль 6% – в два раза меньше, подоходный в два раза меньше, ставка единого налога составила одну базовую величину. Это именно в сельской местности и малых городах. Мы надеемся, что нормами этого указа воспользуются многие предприниматели и откроют свой небольшой бизнес в сельской местности.

Указ «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» вступил в силу-7

Уже на этот четверг в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли запланирован видеомост главы ведомства с облисполкомами, где обсудят в режиме реального времени все нововведения. Правом на льготные условия вести бизнес на селе можно будет воспользоваться по 31 декабря 2022 года.

# Фотофакт # Государственная политика в сфере торговли # Виолетта Березовская

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