В Беларуси введут наказание за торговлю госнаградами

Новости Беларуси. 14 законопроектов одобрено сегодня, 14 апреля, на сессии Совета Республики. Сенаторы ратифицировали изменения в белорусско-российском межправительственном соглашении о предоставлении экспортного кредита для строительства БелАЭС.

Напомним, такие поправки вносились из-за изменения статуса станции: из госучреждения — в республиканское унитарное предприятие.

Так же, в верхней палате парламента одобрили соглашение между Беларусью и Россией по борьбе с преступностью. Документ будет способствовать повышению уровня безопасности в обеих странах.

Также сегодня стало известно, что в Беларуси расширяется перечень госнаград. Вводятся «Орден трудовой славы», медаль «За спасенную жизнь», почетные звания «Народный учитель» и «Народный врач». Этим же законопроектом вводится запрет на сбыт и приобретение госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Мороз, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вводятся в перечень новые государственные награды – это Орден Трудовой Славы, медаль «За спасенную жизнь» и два почетных звания – почетный учитель и народный врач.

Вводится специальная административная и уголовная ответственность за незаконный сбыт и незаконное приобретение орденов, медалей.

Вводится административная ответственность в 50 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации. За аналогичные действия после административного взыскания, если взыскание не подействовало, вводится уголовная ответственность в виде штрафа, ареста, общественных работ, исправительных работ сроком до 1 года или в виде ограничения свободы до 1 года. Единственное исключение по передаче этих государственных наград – это передача по наследству или в музейные фонды, для их укомплектования. Все. Другого быть не дано.