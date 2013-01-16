Прямой эфир

Мощный взрыв в сирийском университете: более 80 человек погибли, около 160 ранено

16 января 2013 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. Сирию потрясла очередная кровавая трагедия. Террористы устроили взрыв в университете города Алеппо в квартале, подконтрольном правительственным войскам. По предварительным данным, погибли более 80 человек, свыше 160 получили ранения. Многие находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел во время экзаменационной сессии.

Бомбы были заложены между студенческим общежитием и зданием архитектурного факультета. В этом же районе временный приют нашли около 30 тысяч беженцев — среди них тоже есть погибшие. Сирийское правительство обвинило в организации теракта вооруженную оппозицию.

Это преступление уже назвали «самым кровавым» за 22 месяца сирийского кризиса. Сессию в университете Алеппо прервали, во всех сирийских вузах объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Терроризм # Теракт в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
Телеверсия пресс-конференции Александра Лукашенко 15 января 2013 года
15 января 2013 19:49

Телеверсия пресс-конференции Александра Лукашенко 15 января 2013 года

15 января 2013 07:04

Экс-министр иностранных дел Австрии получил 4 года тюрьмы за взятку в 100 тысяч евро

15 января 2013 05:52

75 лет назад в Беларуси были созданы Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области