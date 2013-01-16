Мощный взрыв в сирийском университете: более 80 человек погибли, около 160 ранено

Новости Сирии. Сирию потрясла очередная кровавая трагедия. Террористы устроили взрыв в университете города Алеппо в квартале, подконтрольном правительственным войскам. По предварительным данным, погибли более 80 человек, свыше 160 получили ранения. Многие находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел во время экзаменационной сессии.

Бомбы были заложены между студенческим общежитием и зданием архитектурного факультета. В этом же районе временный приют нашли около 30 тысяч беженцев — среди них тоже есть погибшие. Сирийское правительство обвинило в организации теракта вооруженную оппозицию.

Это преступление уже назвали «самым кровавым» за 22 месяца сирийского кризиса. Сессию в университете Алеппо прервали, во всех сирийских вузах объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.