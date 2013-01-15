Телеверсия пресс-конференции Александра Лукашенко 15 января 2013 года

Новости Беларуси. Почти 5 часов, более полусотни вопросов. Президент сегодня провел пресс-конференцию для представителей отечественных и зарубежных СМИ. На встрече присутствовало более 350 журналистов из семи стран мира. За пределами конференц-зала в Национальной библиотеке была налажена факсимильная связь, задавали вопросы и по электронной почте. На некоторые из них параллельно отвечали и чиновники, которые присутствовали в зале. А саму пресс-конференцию неожиданно для всех Президент начал с вопросов, которые были ему заданы в интернет-пространстве.

Такое количество журналистов собирается в Национальной библиотеке, пожалуй, раз в год. 350 человек из 285 СМИ. Здесь и белорусская, и зарубежная пресса. Подводить итоги для многих лидеров стало хорошим тоном. На большой пресс-конференции президент Беларуси представляет свой взгляд на события в стране и мире, озвучивает перспективы.

Александр Лукашенко начинает с того, каким был для белорусов 2012. Год назад президент легкой жизни не обещал. Но экономический результат лучше, чем ожидали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я знал, что наша страна, власть, общество, вы - в состоянии обеспечить все необходимое для нашего народа. И главное — это стабильность, предсказуемость, спокойствие в нашей стране – то, что нужно больше всего нормальному человеку для жизни. Меня больше всего волновали последствия финансовой неразберихи, порожденные вступлением в ЕЭП, другими вопросами, помните, мы вводили пошлины на автомобили, из-за чего наши граждане до того, как мы ввели, вывезли 3 миллиарда из страны денег, и так далее, и так далее, мы почти лишились золотовалютных резервов. Для меня было важно стабилизировать финансовую ситуацию в стране, поэтому я не напирал там на какие-то валовые показатели. Для меня было важно это, и мы это решили. Более того, 8 млрд 200 млн долларов мы нарастили золотовалютные резервы, мы получили бездефицитный бюджет, даже небольшой был профицит, мы профинансировали все мероприятия, даже чуть больше, которые запланировали. Словом, стабилизировались. Все ждали конца света и бежали в обменные пункты менять рубли на доллары. Спрашивается: если завтра конец света, зачем доллары. Я уже предупреждал в шутку население. Конца света не наступило, обвала национальной валюты, как планировалось, с 1 января, тоже не наступило, даже с провокационными смс-сообщениями, и так далее, и так далее. Поэтому для меня это было главное: стабилизация кровеносной системы нашей экономики.

Президент призывает журналистов к объективности. И предлагает: не гадайте на кофейной гуще — спрашивайте!

200 журналистов приехали из региона. Не секрет, что они озвучивают проблемные темы. Ничто не останется без внимания, говорит Александр Лукашенко. Как раз накануне ему представили медиаобзор статей из интернета, где были прописаны потенциальные вопросы к главе государства от известных медиаперсон. Никто не ожидал, что вот так сходу он прокомментирует, казалось бы, острые темы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Один из вопросов так называемой «Солидарности» на предстоящей пресс-конференции - правда, не написано, кто - ожидает, чтобы я покаялся за те проблемы в экономике и "внешнеполитическую изоляцию". Я думаю, что меня этот человек слышит, каюсь. Каюсь. Если этому человеку легче – третий раз говорю: каюсь за те проблемы, которые сегодня существуют в нашей стране. Даже если бы я не покаялся, я все равно первое лицо в государстве, глава государства по Конституции, хочу я этого или нет, я несу ответственность за проблемы, которые существуют в нашей стране.

Александр Лукашенко признает: вопросы перед нынешним Совмином непростые, но отставка ему точно не светит. Стоит ли так спрашивать с правительства — задался вопросом один из экономистов посредством интернет-портала. Александр Лукашенко рассказал, как проходит согласования таких «невыполнимых» показателей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как принимается решение. Очень долго, муторно, в течение почти года, вот, на 2014 год после первого квартала начнется проработка основных направлений развития на 2014 год. И начинается снизу. И пока правительство с губернаторами сами для себя не утрясут эти показатели, они ко мне не придут. Все должно быть согласовано. Губернаторы и правительство, они должны будут выполнять. И поверьте, в последние годы и на предыдущий год не я доводил эти задания. Именно ко мне пришли сии господа с завизированными документами, они будут долго в архивах храниться, и предложили вот такой план.

Это было неожиданное отступление, но начали свои вопросы журналисты традиционно: с экономики. Многие вместе с концом света предрекали и обвал белорусского рубля. Стратегия в денежной сфере определена.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Национальному банку и новому правительству была поставлена железная задача: ни в коем случае ничего искусственно не сдерживать, потому что боком это вылезет. Вроде мы для народа что-то делаем хорошее, народ всегда ж смотрит, чтобы тоже в своем кармане ничего не потерять, он же государственными масштабами, государственными проблемами не мыслит, как в правительстве это полагают. Поэтому мы как-то там что-то искусственно регулировали, теряя золотовалютные резервы. Уже в течение примерно 1,5 – 2 лет мы вообще, только если острые пики возникают, падение или подъем национальной валюты, Национальный банк немножко их пытается сгладить. В этом году даже в этом не было необходимости. Я всегда говорил: у нас складывается реальный рыночный курс белорусского рубля.

Еще немного экономики. Не секрет, что на 2013 приходится пик выплаты по внешним долгам. Отдать нужно 3 миллиарда. Сможем ли - интересуется «Народная газета».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Три миллиарда – председатель Нацбанка мне доложила – мы уже сегодня эти деньги видим. Нам миллиард надо найти за этот год. При ВВП, я всегда по покупательской способности считаю, 75 миллиардов долларов, я думаю, 1 миллиард мы найдем. Но надо иметь в виду, что мы ведь можем договориться об отсрочке выплаты, так далее и тому подобное. А 1,5 миллиарда, о которых вы говорите, они есть к выплатам. И страна у нас не рухнет от выплаты этих внешних долгов. Дальше будет, конечно, легче, там пару миллиардов в год нам надо будет выплатить, а вот это, действительно, пик, мы его просчитываем, мы видим, как его пройти.

Большие выплаты по внешнему долгу не пойдут вразрез с курсом модернизации. Деньги на обновление производств есть. Эту тему Президент затрагивал во время интервью неоднократно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Правительство у Семашко в ведомстве прорабатывают, как мне сейчас сказали, 12-15 значимых проектов модернизации, которые дадут нам значительные подвижки. И стал вопрос об инновационных фондах, которые я не разрешаю использовать там на что-то, только на инновации. И они не используются. Вы знаете, ученые кричали гвалтом: «Нам денег не хватает!» и прочее. Хорошо, вот есть инновационный фонд, давайте свои ноу-хау, будем осваивать. И деньги не освоили. Так что и к ученым сегодня есть вопросы. Ну деньги ж не должны мертвым грузом где-то там валяться. Поэтому стал вопрос о законе инновационных фондов. Я им сказал: «Хорошо», правительству. 15 проектов. За каждый проект - руководитель, орган власти, на территории которого находится предприятие. Вот 15 проектов, вот деньги – вы отвечаете. Срок – 2 года. Не так, как я говорю, как было когда-то вот по этой деревообработке несчастной и по другим. Или по сельскому хозяйству большая была программа модернизации. То есть вы уже кое-чему научились. Когда мы взяли даже в общем объеме планы модернизации и финансирования, то у нас там немного не хватало. Но я еще раз подчеркиваю: я отверг вот эту массовую модернизацию.

Почти в каждом интервью первого лица звучит вопрос о возможной продаже национального промышленного гиганта — Белкалия. А тут еще мировой спад цены на удобрения — не станут ли белорусы сговорчивее— так звучал вопрос от международного информационного агентства Блумберг.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не собираемся в связи с этим на каком-то падении продавать Беларуськалий. Цена определена. Кто хочет — пожалуйста. Контрольный пакет, в любом случае, остается за государством. Вот условие. Поэтому это никак не отразится падение. Что касается нашей экономики, коль есть падение на калийные удобрения и спрос падает на калийные удобрения, конечно, мы меньше получим доходов. Так и случилось в прошлом году. Владимир Ильич, сколько мы там получили? (обращается к Владимиру Семашко, Первому вице-премьеру – ред.)

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

434 доллара за тонну. Но я должен сказать, что сегодня цена стабилизировалась, минимальная цена – 400, и будет расти вверх. И прогноз такой, что в 2013 году мы должны заработать чуть больше, чем заработали в 2012 году.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну вот. Это человек, который контролирует процесс по реализации производств калийных удобрений. Точнее его вам никто не скажет.

Во внешней политике Беларусь взяла новый курс на Латинскую Америку и Азию. Александр Лукашенко рассказывает, что страна открыта для любого сотрудничества. Венесуэла, Китай, Вьтенам, Индия, готовится визит в Сингапур и Индонезию. На прицеле - Африка. Тактика простая: найти 2-3 партнеров в каждом регионе, закрепиться и торговать. Работать на экспорт - значит получать живую валюту.

Непростые отношения складываются у Беларуси с Евросоюзом. В этом году председательствуют в объединении соседи - литовцы. Можно ли рассчитывать на сдвиг в отношениях? Президент говорит о том, какие препятствия он видит.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я задаю вопрос вашим эмиссарам, которые приезжают в Беларусь. Их было немало. Когда они ставят этот вопрос, я им задаю вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы в вашей демократической Германии, Франции или Англии - это вообще немыслимо, чтоб кандидат в президенты в Германии сошел с ума и пошел ломать дверь! Это кандидату, который с ним конкурирует, благо бы было. А у нас пошли - окна разбили, двери выломали, устроили массовые беспорядки там - это ж мы показывали. Ваши каналы показывали, «Евроньюс», в том числе, и так далее. Как бы вы поступили? Ну да, посадили бы. А почему вы нас в этом упрекаете? Ну, вот я один пример беру - и вы нам предъявляете претензии. Дальше. Я задаю вам вопрос: вы у нас демократические, вы там считаете. Недавно в вашей демократической, на злобу дня, Северной Ирландии, что произошло? Массовое побоище, применили слезоточивый газ. Гибнут люди. Вы не церемонитесь. И притом, водичкой в мороз вы поливаете без зазрения совести. Мы ни разу даже водометы не применили. Ни разу! Вы что от нас хотите, чтобы мы государственные учреждения защищали? Так на это есть силовые структуры, есть закон. Какая ж здесь диктатура?! Прописано это все в законе. Вы начинаете от нас требовать нереализуемое. Дальше. Я задаю вам вопрос: коль вы такие демократичные, вы цените человека, его свободу, его жизнь - вы зачем Ливию разбомбили? Французы были в авангарде этого. Вы зачем Ирак уничтожили? И вы даже ни перед кем не извинились - не то, что перед общественным мнением, вы даже перед иракцами не извинились - какое вы там оружие нашли? Что творится в Афганистане? Почему вы от нас требуете непонятно что, а сами творите на порядок, бесчинствуете больше в мире, чем те претензии, которые вы нам предъявляете?

Много кривотолков было вокруг белорусско-российских нефтяных переговоров. Они как-то заслонили тему союзного строительства. Даже некоторые дипломаты позволяли себе некорректные высказывания и предложения по этому поводу. Президент расставил в этом вопросе все точки над «i».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, действительно, договорились. России надо перерабатывать нефть, она будет перерабатывать нефть на наших нефтеперерабатывающих заводах. Чем больше, наверное, тем лучше. У нас продвинутые заводы. Им нужны высокооктановые бензины, ракетное топливо, которое мы делаем очень качественно, поэтому они заинтересованы, чтобы мы поставляли их и в Российскую Федерацию.

Важный партнер - Китай. В марте в Поднебесной выберут нового председателя. Им станет Си Цзиньпинь. Александр Лукашенко прогнозирует, что нам это только на руку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень хорошие у нас с Китаем отношения, хотя многим это не нравится. Но я хочу, чтоб вы понимали, что наши отношения с Китаем будут всегда встречать большие противоречия и противостояния. Потому что Евросоюз категорически не приемлет продвижение Китая к их границам, на их территорию, даже экономически. Нам выгодно то, что предлагает Китай, то, что мы просим, они всегда отзываются на это.

Вопрос от телеканала СТВ - на военную тему. Можно ли считать укрепление западных рубежей союзного государства ответом на размещение США и НАТО Европро.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы модернизировать противовоздушную оборону начали давно, еще до этих планов развертывания ПРО. Просто у нас денег не хватало. Допустим, мы там одну батарею в год - в два закупаем. За год – одна. Если бы у нас были возможности у россиян произвести большее количество этого оружия, мы бы купили и раньше. Растянули б по срокам, поскольку не хватало денежных средств. Но это очень эффективное вооружение, мы снимаем старье, которое еще сегодня в хорошем состоянии, спрос на него очень большой, продаем, покупаем новое, что-то добавляем и так далее. Но это по модернизации решения были приняты нами еще до этих скандальных ПРО – Европро, которые они пытаются разместить вблизи наших границ.

Внутренняя политика. Президентские выборы еще не скоро, но уже есть вопрос: кто может стать достойным оппонентом действующему главе государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается так называемых, как вы сказали, оппозиционных кандидатов, я вообще их в Беларуси на каких-то руководящих постах видеть не хочу как белорус. Понимаете? Это предатели интересов белорусского народа. А я хочу людей видеть, которые борются за независимую страну. И не просто языком ляпают. Так это что, будущие руководители Беларуси? А мне страшно и опасно, что после меня, что я там цеплялся за что-то сохранить для Беларуси, создавая это государство, завтра все это пойдет с молотка? Вы как считаете, я должен за это переживать? Должен. Вот я их поэтому так и оцениваю.

Журналисты стараются разузнать всегда подробности личной жизни президента. Как прошли праздники? Елка была живая, рассказывает Лукашенко, но на покупку подарков всегда мало времени. Президент эмоционален, но особо подчеркивает, что не пытается пиариться на семье и благотворительности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я, вроде, неплохой отец. У меня пиара, кстати, никакого нет. Некоторые пытаются тут объяснить, недавно «Ах, вот, он там с ребенком, с детьми где-то», показался кто-то умный в администрации, цитирую, появился, наконец-то у Лукашенки, подсказывает, как ему лучше вести себя. Глупость полная! Я так считаю, бред. Полный бред. Я делаю, как вы делаете. Ну что в этом такого? Да, я дал команду администрации Президента: организуйте, чтобы (я грубовато сказал, могу повторить, если вам хочется) все жулики, бандиты, бизнесмены, чиновники – все пошли к детям. И спасибо всем этим категориям, все откликнулись. Что тут плохого? Я говорю. Вот я поеду к детям, это у меня традиционное, я всегда к детям езжу. Потому что святее детей для меня нет.

Неоднократно Александр Лукашенко говорил о том, что президентской участи своим детям не желает. А кем они хотят стать – спросили журналисты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Они уже определились двое, а третьему я только в шутку рассматриваю этот вопрос, он мне говорит, у него однажды на «Славянском базаре» детское телевидение латвийское ему задало вопрос. «Я хочу быть солдатом, родину защищать». Я поддерживаю это.

В год бережливости президента упрекнули журналисты радио «Свобода» в расточительности. И долго допытывались, сколько стоят часы, машина, самолет. Слишком дорогие. И даже напрашивались домой — очень хочется посмотреть, как живет белорусский лидер.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я думаю, вы уйдете с моей резиденции сильно разочарованными. И если бы я вам ее показал, и вы бы поехали к украинскому президенту или к российскому, вы бы сказали: «Лукашенко, ты должен эту резиденцию снести и построить новую». Поэтому вы напрасно пытаетесь на публику упрекать меня в том, что у меня шыкоўная рэзідэнцыя и самалёт с залатымі шторкамі. В самолете, действительно, есть туалет и душ, только там шторок нет. Поэтому не надо, если вы не знаете, на это намекать. Что касается самолетов дорогих, о которых вы говорите, ну так самолеты дешево не каштуюць. И чтоб вы знали, у президента самолет 3-5 лет, и его меняют. А у меня вот, Семашко на нем иногда летает, самолет ТУ-154, который уже не везде пускают, он до сих пор летает. Я скоро буду 20 лет президентом. И то, что мы купили у туркменской стороны самолет, так вы, как человек, белорус, я, конечно, не ваш президент, я далек от того, что вы за меня голосовали, но, тем не менее, я же президент. Вы б сказали: «Нет. Не должен б\ушный самолет покупать, это престиж страны. Должен новый купить!» А я для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет в 2,5 раза дороже, купил тот, который нам продала туркменская сторона, чтобы сэкономить. Год бережливости, понимаете? Это правда. Что касается часов, о которых вы часто пишете, так вы не волнуйтесь. Это часы, как автомобиль, мне подарили на день рождения. А президент – есть некий стандарт и в одежде, и в галстуках, и в рубашках, и часы. Это ваше лицо.

Кто сколько должен зарабатывать — вопрос от Комсомолки. Репортеров интересует зарплата чиновников. Госаппарат планируют сократить на четверть, но за счет этого повысить доход оставшихся. Президент парирует - «а что вы думаете о сумме?» Дискуссия заметно взбудоражила министерские ряды.

От министра зависит, от того, насколько он самостоятельный, может принимать решения, как работает....

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Полностью самостоятельный. Иногда он и не хотел бы ответственности никакой, а приходится отвечать.

Но зарплата однозначно должна быть выше среднего, и выше в несколько раз.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, например, сколько тысяч долларов?

Знаете, я за то, чтобы министр хорошо получал, но чтобы он не ездил на очень дорогой машине, поскольку у нас ездят очень часто на супер-дорогих машинах, и чтобы не строил коттеджи за городом. А получать он может до 10 тысяч долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Господь с вами, не говорите такой суммы. Я даже такими цифрами не мыслю. У нас министр сегодня получает, ну наверно, меньше двух тысяч. У нас 4 министра всего в стране, они вместе с губернаторами несут основную нагрузку по основным вопросам. Вопросы основные – это вопросы экономики. Вот представьте: 30 человек в стране. И вы правы: они должны получать хорошую зарплату. Даже вот за то, что они работают. Да, я их там критикую, вот, излишне критикую, и больше, чем критикую, у всех складывается впечатление, что они ничего не делают. Все, что сделано в стране, это сделано, прежде всего, министром и губернатором.

Уже под занавес Александр Лукашенко признался, что с удовольствием пролистывает и «районки». Что вопросы от так называемой оппозиционной прессы не всегда приятны, но сегодня Александр Лукашенко ответил на все «неудобные» вопросы, тем более, что оппозиционная пресса оказалась в привилегированном положении: она могла задать сразу несколько, президент этому не препятствовал несмотря на то, что пресс-секретарь белорусского президента напоминал о регламенте «одно СМИ — один вопрос», и, вообще о времени: общение затянулось. Пресс-конференция закончилась через пять часов. Было задано 60 вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.