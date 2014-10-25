Новости Беларуси. Кто не работает, тот ест. В Беларуси разрабатывается комплекс мер, направленных против социального иждивенчества. Напомним, в том числе и эту тему обсуждали на совещании у Президента по вопросам занятости населения и миграции. Тогда Александр Лукашенко поддержал предложение МВД законодательно закрепить понятие «тунеядство». Соответствующие изменения в административном Кодексе могут появиться в ближайшее время.

Участковый в доме Марины не без повода. На работу минчанка не выходит пятый день. Мать, лишённая родительских прав, говорят сотрудники милиции, пьет. Часто – вместе с сыном. Из интерната тот убегал не единожды.

Подобных граждан только в одном районе столицы – больше сотни. Претендентов же на статус обязанных – почти тысяча. Это те, кого лишили родительских прав. В большинстве случаев – из-за проблем со спиртным. Они у правоохранителей и работодателей – на особом контроле.

Игорь Коваленя, начальник инспекции по делам несовершеннолетних РУВД Московского района Минска:

Работодатель ежедневно по электронной почте нам отправляет информацию о том, что данное лицо приступило к работе. Если не приступило, то они первоначально проводят свои мероприятия. Если у них ничего не получается, тогда принимаемся уже мы.

Потенциальная зона риска – люди, которые вовсе не имеют рабочего статуса. Специалисты поясняют: у безработных он есть. Следовательно, по крайней мере, в течение трех лет они не подпадают под понятие тунеядец. Да и безработица в Беларуси непродолжительная. В среднем два месяца.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С начала 2014 года к нам обратились 14 тысяч, более 9 тысяч получили статус безработного. Всего было трудоустроено более 8 тысяч граждан. Граждане, которые обращаются к нам, они, конечно, ориентированы в первую очередь на трудоустройство.

Борьбу с тунеядцами осложняет деталь: определения этому слову официально нет. На практике интересоваться судьбой гражданина милиция начинает, если тот не платит налоги полгода. Даже если он хорошо зарабатывает. По факту такой гражданин и его семья пользуются соцуслугами. Хотя бы бесплатной медициной и образованием.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Каждый год на поддержание жизнедеятельности государства правительство тратит около 20 миллиардов долларов. По сути, это и есть налоги. Их тратят на медицину, образование, жилье, инфраструктуру. Взять, к примеру, эту дорогу. Если хотя бы один человек не заплатил налог — не стало бы одного квадратного метра этой плитки. Она стоит около 150 тысяч рублей. Или общественный транспорт. День работы, скажем, маршрутного автобуса стоит миллион рублей. В идеале такая финансовая схема должна быть замкнутой. Чем больше выплаченных налогов, тем больше общественных благ. Но зачастую государству просто приходится восполнять недостачу из своего кармана.

При этом налоговое законодательство в Беларуси – не самое суровое. Скажем, уклоняться от налогов в США – куда невыгоднее. За это можно заплатить полмиллиона долларов штрафа. А в Китае и вовсе – угодить за решетку пожизненно. Это сфера правовая. Но есть еще и мораль. И философия.

Анатолий Легчилин, кандидат философских наук, доцент, замдекана по научной работе факультета философии и социальных наук БГУ:

Физиологически так устроен человек, что если он не будет трудиться, естественно, он не будет удовлетворять потребности. Еще Маркс, говоря о человеке, в основу его выделил несколько составляющих, прежде всего это труд.

Возвращаться в прошлое, уверяют законодатели, не будут. И обвинять в бездельничестве без разбору тоже. Просто еще раз напомнят: платить налоги и работать нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.