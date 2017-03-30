Новости Беларуси. В Беларуси появится список граждан, которым будет запрещен вход на спортивно-массовые мероприятия. Поправки могут быть внесены в закон по охране общественного порядка и безопасности во время спортивных мероприятий. Этот вопрос на грядущей весенней сессии рассмотрят белорусские парламентарии.

В целом же новый законотворческий сезон обещает быть плодотворным. Депутаты намерены рассмотреть три десятка вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вводится такое понятие «административный запрет». Запрет будет вводится по решению суда в качестве дополнительного наказания к основному за действия, которые будут совершены. Список лиц запрещающих, уже будет выстроен Министерством внутренних дел, он будет официально выложен и на сайтах, все могут видеть и смотреть.

Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы прадоўжылі работу над законапраектамі, якія разгледжваюць якасць аказання паслуг насельніцтву. У прыватнасці гэта пытанні водазабеспячэння, гэта пытанні аказвання паслуг насельніцтву.

Парламентарии рассмотрят законопроекты, которые затрагивают важнейшие сферы белорусского общества. Среди них – новая редакция закона о противодействии монополистистической деятельности.

Весенняя сессия Парламента шестого созыва откроется уже в ближайший понедельник.