В Беларуси будут бороться по-новому с коррупцией после Послания Президента 2014 года

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 22 апреля обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Тема борьбы с коррупцией стала одой из ключевых. Глава государства также говорил о внешней и кадровой политике, экономической ситуации в стране. В овальный зал Дома Правительства приглашены высшие должностные лица страны, руководители крупнейших предприятий, представители дипкорпуса и средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступление главы государства длилось почти 2,5 часа. Обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Парламенту, Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения независимости Беларуси и единства народа.

Президент отметил, что все мы живем в непростое время - бурлит Украина - и любые геополитические катаклизмы могут затронуть и нашу страну.

В этой ситуации мы должны любыми средствами отстоять нашу главную ценность - независимость республики и право жить на своей земле, и распоряжаться своей судьбой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обращаюсь к вам в непростое время. Государства, окружающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина. В полный исторический рост пытается встать Россия. На наших глаза рушатся старые границы. И впервые за много лет в Европе вновь потянуло дымком от взрывов. Постсоветский период закончился. Начинается новая эпоха, и какой она станет, не знает, к сожалению, никто.

К счастью, внутри нашей страны спокойно. И на международной арене мы по-прежнему выступаем в роли ответственного и надежного партнера, жалеющего всем народам мира и добра. Мы не вовлечены во внешние конфликты. И все же нам есть о чем беспокоится. Мы живем не на затерянном острове в океане. Любые геополитические катаклизмы, особенно в Восточной Европе, обязательно затронут и нас. В этой ситуации мы должны любыми средствами отстоять главную нашу ценность - независимость страны, святое право жить на своей земле и самим распоряжаться своей судьбой. Для того необходимы как минимум три вещи. Во-первых, единство народа Беларуси. Во-вторых, извлечение уроков из своих ошибок и ошибок соседей. И, в-третьих, ясный проект будущего Беларуси, способного воодушевить и объединить как старшее, так и молодое поколение нашей страны.

Президент призвал людей к единству. На фоне событий, которые происходят в мире и прямо под боком — это очень актуально. Раскол и смута — не для толерантной Беларуси. Любые попытки расшатать старну — на почве языка, национальностей... - глава государства поручил пресекать на корню.

Александр Лукашенко:

Попыток взорвать изнутри мир в Беларуси было немало. Но все они провалились.

Когда–то нас пытались упрекнуть в том, что мы якобы ущемляем поляков или католиков. Но потом даже самые отъявленные наши недруги в той же Польше стыдливо списали в архив свои измышления.

Сегодня появились еще более удивительные рассуждения о том, что у нас, мол, где–то якобы начинают зажимать не то русских, не то русский язык. Конечно, большую глупость не придумаешь.

Скажу прямо: нет ни одной страны в мире, где бы так бережно относились к великому русскому языку и к великой русской культуре. Я имею в том числе в виду и Россию.

Мы сделали русский государственным языком еще в те годы, когда унижения той же России и русских было нормой на постсоветском пространстве, я уже не говорю о Западе. А слова «интеграция», «братство» боялись произносить.

Более того. Мы считаем (и я многократно об этом говорил), что русский язык — это общее достояние прежде всего трех братских народов: украинцев, белорусов, россиян, да и других народов, которые жили среди нас, с которыми мы жили в одной стране. Наша страна - Беларусь. Страна, где живут и русские, и украинцы, и литовцы, и поляки, и евреи, и татары, и многие-многие другие. Это дети Белой Руси, граждане одной страны - Беларуси. А о претеснении русских, как тут некоторые подкидывают идею, я просто и рассуждать на эту тему не хочу.

Потому что если говорить о притеснении русских, то, наверное, русские в Беларуси сами себя притесняют. Потому что невозможно сегодня в Беларуси у самого белорусского человека разложить и вычленить ту белорусскую кровь особенную, о которой многие говорят и так мечтают. У нас всe перемешано и смешано. Поэтому разговоры о русскости, белорусскости, пророссийскости, проукраинскости — это шаг к той же смуте. Видимо, кто–то этого хочет. Поэтому мы всегда боролись с некими лжеидеями с Запада, от НАТО, от других. Я поручаю правоохранительным органам, Комитету госбезопасности немедленно пресекать подобные разговоры, от кого бы они ни исходили.

Власть готова к управляемой, постепенной и продиктованной жизнью эволюции. Но мы категорически отвергаем революцию, я против разрушения до основания.

Всякий, кто призывает к бунту, — это враг не только власти, Президента. Это в первую очередь враг нашей страны, нашего народа. Это враг единства нашего, а следовательно, и независимости Беларуси.

Такой радикализм будет подавлен изначально. Мы не будем доводить дело до провокаций и столкновений.

Любой призыв к перевороту, к смуте, любая пропаганда насилия будут жестко уничтожены в зародыше!

Я абсолютно уверен, что в этом деле у власти будет поддержка всего народа.

Александр Лукашенко много говорил и о внутренней, и о внешней политике государства. Президент отметил, что внешний курс страны отклоняться не будет.

Россия была и будет оставаться главным стратегическим партнером страны.

Александр Лукашенко высказался и по ситуации в Украине. И сегодня белорусский лидер еще раз подчеркнул, что причинами нынешней обстановки там стали две вещи - слабость экономики и коррупция.

Кстати, коррупция стала одной из ключевых тем Послания Президента.

Слабая экономика и коррупция подкосила Украину. Лучше учиться на чужих ошибках. Поэтому в этот раз много прозвучало в адрес нечистых на руку чиновников. Откаты, взятки, махинации... примеров хватает и в Минске, и в регионах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас никто не может обвинить в разгуле коррупции, в равнодушии власти к этой проблеме или в безнаказанности коррупционеров. Мы постоянно и жестко боремся с этим злом. Это было, есть и остается моей принципиальной позицией не только как Президента, но и как человека и гражданина. Это знают и признают все — даже злейшие критики власти. Но можем ли мы сказать, что нам удалось победить это зло в нашей стране? К сожалению, нет. Получение взяток для некоторых чиновников, кажется, уже вошло в систему. Предупреждаю, никаких послаблений подобным людям, замешанным в коррупции, нет, не было и не будет!

Глава государства озвучил детали громких коррупционных дел и заявил, что в Беларуси будет издан декрет, запрещающий пересаживать в тёплые места провинившихся руководителей. Президент подчеркнул, что заводы должны работать, а за сырьем нужно смотреть.

Декретом будет введено обязательное согласование местной властью любого должностного перемещения руководителей, заместителей и главных специалистов всех предприятий - и государственных, и частных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По коррупционерам мы давным-давно определились - их место в тюрьме. Но развал работы - это тоже сродни преступлению. И порой, а может и зачастую, еще более значимый, серьезный для государства с точки зрения потерь. И здесь мы перейдем от разговоров и уговоров к делу. Провалил работу - ни на какое хлебное место трудоустроиться такой негодяй не сможет ни в государственном секторе, ни в частном. Нигде. Будет подметать улицы. Это, пожалуйста. В ближайшее время мною будет подписан декрет - он на выходе, - который раз и на всегда покончит с пересаживаниями из кресла в кресла и с разгильдяйством руководителей всех рангов. Это будет суровый, жесткий, но справедливый документ. Во-первых, будет установлена персональная, подчеркиваю - персональная ответственность руководителей, специалистов за общее состояние дел на вверенном им предприятии. Выполнение показателей, прибыль - это хорошо. Но этого мало. Руководитель отвечает за все предприятие, за состояние дел на нем без всяких исключений - от безопасности работников, до порядка в цехах, во дворе, на складах. И даже за благоустройство территории вокруг. Мне уже надоело видеть эти свалки, грязь, мусор, гадюшники и свинушники. По одежке тоже можно о многом судить. Если завод хорошо работает, там нет этого, там нет развала. А если всюду грязь по колено, то и прибыли там не дождешься. Мы не на столько богаты, чтобы бездумно гноить под открытым небом сырье, чтобы дорогостоящее оборудование годами простаивало, покрываясь пылью и ржавея. Таких руководителей иначе как преступниками не назовешь. Так что если где-то подобное будет обнаружено, то руководитель идет в отставку немедленно. А если еще ущерб предприятию обнаружим, тоже знаете куда. Во-вторых, этим декретом будет введено обязательное согласование местной властью любого должностного перемещения руководителей, заместителей и главных специалистов всех предприятий - и государственных, и частных. Подчеркиваю - всех без исключения. Пусть частники меня услышат - их это будет касаться напрямую. Нельзя допустить, чтобы те, кто завалил дело, опять всплыли в этих же теплых местах.

Важный экономический блок. Правительство отвечает за результаты работы поквартально. Первый уже прошел. Президент оценил очень сдержанно — рост минимальный, «старые болячки» — запасы продукции, производительность труда, энергоемкость — пока не прошли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока не плачет Правительство, я вижу, — 100,5 процента, уже в средствах массовой информации появилось, рост по ВВП. Но не забывайте, что ВВП — это только один показатель, по которому идет контроль. И не забывайте, что мы знаем, откуда этот показатель. Если там «Беларуськалий» немножко зашевелился и заработал, какую–то турбину Семашко (первый заместитель Премьер–министра. — прим.) подкинул вам на триллион (как мне Зиновский (председатель Национального статистического комитета. — прим. ред.) докладывает: которую в прошлом году построили, а вы сегодня в зачет ввели и так далее). Но я не утверждаю, мы в этом разберемся. Но, если вы таким образом решили выполнять ВВП, ну, ребята, тогда нам не по пути. Никто не перевернет нашу страну, если мы сами этого не сделаем. И в основе всего этого переворота лежит только один вопрос — экономика. Будут работать предприятия — нам не страшен никакой враг, никакие танки, никакие самолеты!

Озвучил глава государства и ориентиры нового экономического курса. Поручил правительству заложить их в приоритет на пятилетку. Это развитие конкуренции, улучшение всей системы управления — здесь все будет плясать от эффективности. И главное — Александр Лукашенко предлагает развивать внутренний рынок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Внутренний рынок и 10 миллионов — это немало. Тотальная зависимость от внешних рынков — это угроза и экономике, и, если хотите, суверенитету страны. Поэтому развитие внутреннего рынка, строительство «экономики услуг» должно стать стержнем нашей новой экономической политики на ближайшие годы. И услуги, в том числе для приезжающих, для внешних, прибывающих извне гостей, для нас архиважно.

Недавно мы с председателем наших профсоюзов обсуждали проблему. Я, слушая его доклад, вспоминал. Помните, когда мы принимали решение, сколько было гвалта! Особенно со стороны депутатов. Лет 10 назад, когда все наши санатории и прочее я отрывал от этой соски. Все кричали: погибнут! И, прежде всего, профсоюзы переживали. А сегодня нет ни одного санатория, базы отдыха, профилактория у профсоюзов, равно, наверное, как и на госпредприятиях, которые бы нормально не существовали. Почему? Потому что шевелиться начали, во–первых. Во–вторых, вовремя все подсуетились.

Нельзя отдавать внутренний рынок иностранцам. Цель одна — никому не отдавать внутренний рынок! Всеми необходимыми товарами и услугами обеспечить наш народ самим, собственным производством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы иногда не без гордости говорим про себя: у нас одна из самых открытых экономик в мире. Внешнеторговый оборот более чем в 1,5 раза превышает валовой внутренний продукт. Но, честно говоря, непонятно, чему тут радоваться? Это же огромная зависимость от состояния внешних рынков.

Мы начали делать ставку на экспорт. И это абсолютно естественно. В начале девяностых наши граждане мало что могли себе позволить - попросту говоря, не было денег. Внутренний рынок был крайне мал, беден и слаб. И основные деньги можно было заработать только на внешних рынках.

С той поры положение дел сильно изменилось. Во-первых, уровень доходов людей вырос многократно. На внутреннем рынке сегодня можно заработать, причем заработать неплохо. Во-вторых, вместе с доходами выросли и потребности людей, и их требования к качеству жизни. Одновременно и весь мир сделал огромный рывок в развитии — появились десятки и сотни новых продуктов и услуг. В-третьих, резко ужесточилась конкуренция на мировых рынках. Причин здесь немало: и финансовый кризис, и все большая открытость рынков, и вступление в конкурентную борьбу новых игроков, прежде всего, из Азии.

Все эти обстоятельства ясно показывают нам — пора повернуться лицом к внутреннему рынку. Сложности на рынках внешних мы можем компенсировать, расширяя рынок внутренний. Нельзя отдавать внутренний рынок иностранцам. Вот в чем смысл этих рассуждений. Более того, за него уже надо бороться, потому что и здесь нас могут вытеснить конкуренты. Причем ставку надо делать не только на производство товаров, но и на оказание услуг. Тотальная зависимость от внешних рынков — угроза экономике (и суверенитету страны, если хотите). Поэтому развитие внутреннего рынка, строительство «экономических услуг» должно стать стержнем нашей экономической политики на ближайшие годы. Услуги, в том числе и для приезжающих к нам гостей для нас крайне важно. Поручаю Правительству: при подготовке программы на будущую пятилетку определите развитие внутреннего рынка товаров и услуг как приоритет, и продумать конкретные меры для расширения этой стратегической задачи. Цель одна — никому не отдавать внутренний рынок! Всеми необходимыми товарами и услугами обеспечить наш народ самим, собственным производством.

Насыщенным стал и социальный блок. Обращаясь к народу и парламенту президент говорил о развитии платных медицинских услуг. И добровольном страховании. Но в этот раз глава государства призвал белорусов ответственнее относится к своему здоровью. То есть не о том, как вылечиться, а о том, как не заболеть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы спортом не хотим заниматься. Поэтому мы такие. А еще страшнее - мы же жрем абы -что и как попало. Мы, питаясь, сами себя травим. Не хочу тут рассказывать, я и сам попробовал многое. Многие здесь присутствуют, которые попробовали. Ну зачем есть мясо с картошкой? Съешь ты ее с селедкой, с рыбой. Зачем ты на ночь с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать! Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Много говорим об этом раздельном питании. Никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Есть надо только свои продукты. Ни в коем случае не надо этим иностранным питаться. Это не для нашего организма. И вот таким образом, не совершенствуя себя, не занимаясь спортом, травим себя чем попало, разного рода продуктами питания и так далее, и получаем эффект соответствующий. Раз так, так платите за свое здоровье сами.

Понятно, что и спортом надо заниматься. Как ни делать это на волне подготовки к предстоящему хоккейному чемпионату. Тут уж сам боге велел встать на если не на коньки — то на ролики или проехаться на велосипеде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это для нас шанс — показать нас миру. Никаких ограничений для журналистов вводиться не будет. Соответствующие распоряжения мною отданы. Всем силовым структурам, пограничникам, таможенникам, всем властям. Приедут люди — пусть едут, пусть смотрят, ничего прятать не будем. Ну а если где–то кого–то покритикуют, я скажу спасибо и буду разбираться с теми, кого покритиковали.

Никаких реформ не будет в ближайшее время в образовании. Родители и школьники могут спать спокойно. Кстати, в этот раз озвучены конкретные предложения поддержки семей. Эксперты корпят над проектом «Большая семья».

Создана рабочая группа, которая прорабатывает предложение по проекту «Большая семья» (опять вносятся предложения). Есть два предложения по поддержке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принятые государством меры по поддержке семей, воспитывающих детей, нашли отклик у населения. И эту поддержку мы будем оказывать и впредь. Вы знаете, и я об этом говорил: по моему поручению создана рабочая группа, которая прорабатывает предложение по проекту «Большая семья» (опять вносятся предложения). Есть два предложения по поддержке: компенсировать семье недополученный доход в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и ежемесячно выплачивать по 35% среднемесячной зарплаты за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Если сегодня при появлении второго ребенка (а мы сконцентрировались именно на втором ребенке, рождение которого нужно стимулировать) мать получает 40% от среднемесячной зарплаты в республике, и только на этого родившегося ребенка - 40%, то по-новому семье будет выплачиваться по 35% уже на каждого несовершеннолетнего (и на первого, и на второго). В целом получается 70% среднемесячной зарплаты.

Долгосрочная поддержка предусматривает, что при рождении в семье третьего ребенка государство будет открывать депозит на сумму $10 тыс., которые ты можешь получить при достижении совершеннолетия ребенка. Поэтому Правительству поручаю в двухмесячный срок подготовить и внести, если это нам подходит, эти и другие конкретные предложения и проект соответствующего нормативно–правового акта.

Можно предположить, что изменения будут в сфере ЖКХ. Работает специальная комиссия по поручению главы государства. Цифры в жировках должны быть четко просчитаны и выверены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прохронометрируйте, дорогие экономисты, как нас учили на экономических факультетах академий и университетов. Прохронометрируйте! Пройдите по всем этапам ЖКХ и подсчитайте, чего стоят вывоз мусора, подача холодной воды, теплой и так далее и тому подобное. И тогда мы увидим реальную цену ЖКХ, тогда мы увидим, что должен платить гражданин Беларуси за конкретную услугу, от электричества до вывоза мусора. Понимаете, о чем речь? И что вы думаете, только первые шаги Комитета госконтроля показывают, что там хламу наворочено, дальше не придумаешь — начиная от завышения цен на вывоз этого мусора до посредников, которых быть не должно. Надеюсь очень, что во главе с премьер–министром та комиссия, которая работает по селу, точно так вытряхнет их из штанов и покажет им, как они работают и куда деньги идут!

Пользуясь случаем парламентарии задавали Александру Лукашенко вопросы. Самые разные. В том числе о создании союза с Россией и Казахстаном. Это ключевой год для интеграции. Выстраивать отношения в Евразийском союзе нужно без всяких ограничений и изъятий - вот позиция Беларуси. Уже на следующей неделе в Минске пройдет саммит таможенной тройки. Депутаты волнуются, что девальвация валют в России и Казахстане скажется на Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы спокойно, плавно, как я и говорил и обещал в прошлом году, девальвируем свою национальную валюту. С Россией буквально 2% разница. Это во-первых. Во-вторых, конкуренция - это, прежде всего, цены и качество. Но для того, чтобы конкурировать нормально - тоже об этом мы говорили, - с качеством надо работать. Меньше начали выпускать - работайте над качеством. Где-то что-то не доделали, на складах продукция лежит - возвращайте обратно в цеха и сделайте суперобразцы. В это время всегда, во времена кризиса, предприятия работают над качеством. Не скажу, что мы этого не делаем, но делать надо основательнее. Что касается девальвации, прямо вам заявляю: мы не планировали ее и не планируем осуществлять так, как это сделали административно в Казахстане. Мы это делать не будем. Мы спокойно, если это необходимо, если мы будем видеть, что у нас нет золотовалютных резервов и они опускаются ниже планируемого уровня критического, мы спокойно, плавно введем эту девальвацию. Если мы выдержим (5% у нас произошла девальвация), если мы еще до конца года 5-6% добавим, будет нормально. Но обвальной девальвации мы не планируем. Чего бы нам это не стоило.

В своем обращении президент старался ответить на все вопросы и вызовы, которые ставит время. Каждый мог в этом выступлении услышать что-то для себя.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К сожалению, очень многие директора предприятий недооценивают потенциал внутреннего рынка. А самое главное то, что свой, местный потребитель самый лояльный. Он должен составлять основу стабильности любого предприятия.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все зависит от нас. Все в наших руках. Надо дорожить тем, что мы имеем. Все сегодня очень хрупок, мы видим как в других странах развивается ситуация. Для меня очень было важно услышать вопросы, связанные с борьбой с коррупцией. Эта тема очень важная, потому что это несомненное зло, с которым надо сегодня бороться.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главное то, что сказал глава государства, что мы должны развивать добровольное медицинское страхование. Безусловно, и мы, медики, об этом говорим, что люди должны знать реальную стоимость медицинских услуг, что это очень дорого. несмотря на то, что мы везде декларируем и говорим, что согласно Конституции медицинская помощь оказывается бесплатно, но оно стоит колоссальных денег для нашего государства.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Без инициативы или, как говорят в народе, если не вложишь ум и душу в дело, трудно рассчитывать на результат. И, опять же, полностью согласна с нашим Президентом, что без инициативы, без очень ответственного отношения к порученному делу, говорить о высоких достижениях не приходится. И еще хочу подчеркнуть: то, что отличает наш директорат от, например, тех же министерств, что за директоратом, за каждым директором стоит коллектив. Коллектив - это семьи, которые надо кормить, обеспечивать и так далее. Поэтому ответственность на руководителях предприятий очень серьезная.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Позиции Президента Республики Беларусь. Поэтому там дается очень, достаточно глубокий анализ того, что явилось первопричиной тех сложностей, которые постигли Украину. Очень интересно было слышать четко обозначенную позицию Беларуси по поводу того, какое устройство Украины он видит наиболее приемлемым и нужным как для Украины, так и для стабильности во всем регионе. Это было крайне интересно.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Воля наших глав государств подкреплена именно расчетами, что это будет взаимовыгодный трехсторонний договор, к которому есть уже желающие присоединиться. И оно будет расширяться. И выгоду получат, я думаю, все. Все именно в экономическом смысле.

Юрий Дорогокупец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Услуги, ценообразование услуг ЖКХ должно быть прозрачное. Это самый основной вопрос, на котором акцентировал внимание Президент.

После этих четырех часов выступления и общения с парламентариями стало понятно, на что в экономике и политике будут ориентироваться в ближайший год. Свой вклад в развитие и изменение Беларуис может сделать каждый.