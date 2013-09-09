В 2014 году вступительная кампания в Беларуси может пройти по новым правилам. Проект новой редакции правил приема в ВУЗы уже готовится

Новости Беларуси. Новая вступительная кампания в Беларуси может пройти по новым правилам. Об этом сегодня шла речь на встрече Президента с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Анатолий Рубинов возглавляет специальную комиссию, курирующую подготовку и проведение вступительных испытаний в ВУЗы и ССУЗы.

Александр Лукашенко обратил внимание, что не всегда удается укомплектовать набор по важным специальностям: например, военного или сельхозпрофиля. Ставку нужно делать на целевой набор, считает Президент.

Проект новой редакции правил приема в ВУЗы уже готовится, ее планируется принять до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема нашего разговора – вступительные экзамены, итоги. Но я в общих чертах знаком с результатами, цифрами и прочим. Меня больше всего волнует проблема совершенствования этого процесса. Может быть, объективно мы что-то не предусмотрели, недосмотрели, может, где-то надо более совершенствовать этот процесс, может быть, больше внимания обращать на какие-то индивидуальные вещи.

Вот я смотрю сейчас по военным. Допустим, там какой-то недобор был у нас. Почему, спрашиваю, недобор? Ну, какой-то высокий проходной устанавливается балл, так? Для них это был очень какой-то там высокий. Я говорю: слушайте, как этот так? Ну, ладно, высокий. Но вы поговорили с кем-то, кто там не прошел по конкурсу, может, недобрал где-то там не 60, а 50 надрал баллов и так далее. В будущем это неплохие офицеры могут быть. И когда проработали с этими ребятами, с этими людьми проработали непосредственно вопрос – добрали в академию людей. Оказывается, неплохие ребята оказались отсеянными, не попали. Здесь недобор, и они не попали, а хотели бы служить. Потом есть же кадетские какие-то классы, еще какие-то там заведения, в средней школе группы, на военную службу ориентированные. Так они говорят: так и половина оттуда не поступает в академию, на военную службу. Это тоже не нормально. Да, они, может быть, звезд с неба не хватают, но они будут хорошими офицерами.

Есть некоторые нюансы, которые надо подкорректировать. И Вашими глазами, как это видится все: надо, не надо. Если надо, то где. Вот вот это я хочу услышать.

Президент отметил, что сейчас в стране наблюдается дисбаланс кадров разных квалификаций. Специалистов с высшим образованием избыток, а вот квалифицированных рабочих кадров наоборот не хватает. По мнению Александра Лукашенко, ставку нужно делать на целевой набор. Новую редакцию правил приема в вузы планируется принять до конца года, а также со следующей вступительной компании опробовать электронное зачисление.

Анатолий Рубинов, председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и средне-специального образования:

Надо более тщательно продумать систему целевого набора с тем, чтобы мы могли заранее ориентировать людей - профессионально-ориентационной работой заниматься. Во-вторых, при наборе чтобы люди уже знали, куда они поедут, где они будут работать, чтобы четко понимали перспективы. После обсуждения - желательно в этом году - принять эту новую редакцию, чтобы потом новая вступительная кампания шла бы с учетом этих изменений.