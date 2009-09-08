Украинских депутатов могут лишать зарплаты

Украинских депутатов автоматически будут лишать заработной платы в случае блокирования трибуны парламента. Соответствующее распоряжение подписал накануне председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

В ходе очередного согласительного совета спикер предложил депутатам ввести процедуру тайного голосования с тем, чтобы не было блокирования и давления политических сил друг на друга, а парламент в целом начал работать и принимать законы.



Владимир Литвин заявил также, что не будет подписывать законы, возвращенные в парламент президентом Украины, если работа парламента будет заблокирована.



1 сентября спикер Верховной Рады закрыл первое заседание пятой сессии парламента после того, как народные депутаты от Партии регионов заблокировали парламентскую трибуну в знак протеста против провала инициированного этой парламентской фракцией законопроекта о повышении размеров прожиточного минимума и размера минимальной зарплаты. При этом регионалы пообещали блокировать трибуну Верховной Рады до тех пор, пока не будет принято решение о пересмотре соответствующего законопроекта о повышении социальных стандартов. Не удалось депутатам плодотворно поработать и в ходе созванного 4 сентября по инициативе БЮТ внеочередного заседания парламента, напоминает БЕЛТА.