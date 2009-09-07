Прямой эфир

Дружим и работаем вместе

07 сентября 2009 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
От банковского сектора до промышленности и сельского хозяйства. Беларусь готова плотно сотрудничать во всех сферах со словацкими бизнесменами.

В Минск прибыл внушительный десант представителей деловых кругов этой страны для обсуждения конкретных проектов сотрудничества. С министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком встретился и Президент Александр Лукашенко. Как подчеркнул белорусский лидер, в нашей стране создан хороший  инвестклимат, который будет способствовать активному приходу на наш рынок словацкого капитала.

И Беларусь, и Словакия – страны с экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому и проблемы, с которыми  пришлось столкнуться  в кризис,   тоже во многом схожи. В первую очередь, – это снижение спроса на традиционных рынках. Поэтому  не случайно,  что главной темой сегодняшних переговоров в Минске  стала именно экономика.  Как заметил Александр Лукашенко,  со словацким бизнесом наше  государство готово работать во всех сферах и для этого есть все условия, в том числе и благоприятный инвестклимат.   

- Одно из преимуществ Беларуси - порядочное отношение к инвесторам и, в целом, к бизнесменам, выполнение всех взятых на себя обязательств. Если мы договорились, то мы свято выполняем договоренности. У нас в этом плане идеальный порядок. Бизнесмены не любят разного рода псевдодемократию. Сегодня в Беларуси активно работают представители деловых кругов многих стран. Есть факторы, которые свидетельствуют, что здесь работать можно. И если у вас есть конкретные проекты, мы готовы  помочь, - заявил Президент.

Это преимущество для прихода инвестора ещё и усилится, когда  с января  нового года  заработают договорённости по Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана.

Но уже и сегодня у словацкого капитала не мало интересов на нашей земле. В основном, в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве,  туризме.  Объём словацких инвестиций в белорусскую экономику в прошлом году составил  более полумиллиона  долларов.

Договориться о многом удалось в июне в Братиславе на совместной комиссии по торгово-экономическому и  научно-техническому  сотрудничеству.

- Мы обсуждали сборку белорусских тракторов слабой и средней мощности. Сейчас в Словакии проходит испытание белорусского троллейбуса, надеемся, что оно будет успешным. В связи с крупным строительством дорог мы рассчитываем, что есть перспектива у нашего предприятия «Амкодор» поставлять конкурентоспособную технику, - рассказал Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь

- С вашей  компанией «Белшина» мы работаем уже 10 лет. Сотрудничаем и в плане модернизации завода. Отношения очень хорошие. Мы отличные партнёры, - утверждает Йозеф Долник, генеральный директор консалтинговой компании.

Основа белорусского экспорта -  нефтепродукты, медоборудование, калийные удобрения, тракторы, холодильники. Словакия, в основном, поставляет автомобили и запчасти. Всё больше интереса  словацкий капитал проявляет к строительству АЭС и газохранилищ.  

- Сегодня видим шаги вашего правительства в процессе либерализации экономической среды. Мы готовы участвовать в некоторых проектах, - рассказывает Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словацкой Республики.  

Кроме экономики, у  стран хороший потенциал и в политической сфере. Как один из аспектов – поддержка на международной арене. К примеру, по вхождению Беларуси в «Восточное партнёрство», где Словакия выступила  за более активное вовлечение белорусского государства в проекты по линии Евросоюза. 

Бизнесмены из Беларуси и Словакии (к слову, от этой стороны их  более двух десятков),  обсуждали сегодня в Минске конкретные проекты. По итогам переговоров,  вероятно, будут подписаны и новые контракты.

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2009 11:35

Северная Корея топит Южную

07 сентября 2009 11:10

Беларусь готова сотрудничать во всех сферах

07 сентября 2009 09:37

Ющенко предложил Раде «честный» самороспуск