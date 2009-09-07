Дружим и работаем вместе

От банковского сектора до промышленности и сельского хозяйства. Беларусь готова плотно сотрудничать во всех сферах со словацкими бизнесменами.

В Минск прибыл внушительный десант представителей деловых кругов этой страны для обсуждения конкретных проектов сотрудничества. С министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком встретился и Президент Александр Лукашенко. Как подчеркнул белорусский лидер, в нашей стране создан хороший инвестклимат, который будет способствовать активному приходу на наш рынок словацкого капитала.

И Беларусь, и Словакия – страны с экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому и проблемы, с которыми пришлось столкнуться в кризис, тоже во многом схожи. В первую очередь, – это снижение спроса на традиционных рынках. Поэтому не случайно, что главной темой сегодняшних переговоров в Минске стала именно экономика. Как заметил Александр Лукашенко, со словацким бизнесом наше государство готово работать во всех сферах и для этого есть все условия, в том числе и благоприятный инвестклимат.

- Одно из преимуществ Беларуси - порядочное отношение к инвесторам и, в целом, к бизнесменам, выполнение всех взятых на себя обязательств. Если мы договорились, то мы свято выполняем договоренности. У нас в этом плане идеальный порядок. Бизнесмены не любят разного рода псевдодемократию. Сегодня в Беларуси активно работают представители деловых кругов многих стран. Есть факторы, которые свидетельствуют, что здесь работать можно. И если у вас есть конкретные проекты, мы готовы помочь, - заявил Президент.

Это преимущество для прихода инвестора ещё и усилится, когда с января нового года заработают договорённости по Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана.

Но уже и сегодня у словацкого капитала не мало интересов на нашей земле. В основном, в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, туризме. Объём словацких инвестиций в белорусскую экономику в прошлом году составил более полумиллиона долларов.

Договориться о многом удалось в июне в Братиславе на совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

- Мы обсуждали сборку белорусских тракторов слабой и средней мощности. Сейчас в Словакии проходит испытание белорусского троллейбуса, надеемся, что оно будет успешным. В связи с крупным строительством дорог мы рассчитываем, что есть перспектива у нашего предприятия «Амкодор» поставлять конкурентоспособную технику, - рассказал Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь

- С вашей компанией «Белшина» мы работаем уже 10 лет. Сотрудничаем и в плане модернизации завода. Отношения очень хорошие. Мы отличные партнёры, - утверждает Йозеф Долник, генеральный директор консалтинговой компании.

Основа белорусского экспорта - нефтепродукты, медоборудование, калийные удобрения, тракторы, холодильники. Словакия, в основном, поставляет автомобили и запчасти. Всё больше интереса словацкий капитал проявляет к строительству АЭС и газохранилищ.

- Сегодня видим шаги вашего правительства в процессе либерализации экономической среды. Мы готовы участвовать в некоторых проектах, - рассказывает Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словацкой Республики.

Кроме экономики, у стран хороший потенциал и в политической сфере. Как один из аспектов – поддержка на международной арене. К примеру, по вхождению Беларуси в «Восточное партнёрство», где Словакия выступила за более активное вовлечение белорусского государства в проекты по линии Евросоюза.

Бизнесмены из Беларуси и Словакии (к слову, от этой стороны их более двух десятков), обсуждали сегодня в Минске конкретные проекты. По итогам переговоров, вероятно, будут подписаны и новые контракты.