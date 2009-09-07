Беларусь готова сотрудничать во всех сферах

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

«Нам важно иметь с вами тесное сотрудничество. При этом мы не ставим никаких условий, - отметил Александр Лукашенко. - Главное, чтобы вы в конкурентной борьбе нашли свое место, а ниш для сотрудничества у нас предостаточно».

Как считает глава белорусского государства, у Беларуси есть хорошее преимущество: «Ценно, что мы создали хорошую конкуренцию в сфере инвестиций. Я не буду говорить о привлекательности, призывать вас к чему-то. Бизнесмены хорошо знают климат».

Говоря о преимуществах работы в Беларуси иностранных инвесторов, Президент особо акцентировал внимание на том, что с 1 января 2010-го будет создан мощнейший экономический триумвират в виде таможенного союза - Беларуси, России и Казахстана. Поэтому работать в нашей стране будет еще выгоднее.