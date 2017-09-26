Максимум свободы и минимальное вмешательство государства: ключевые документы по либерализации бизнеса представлены Президенту

Новости Беларуси. Максимум саморегулирования при минимальном вмешательстве государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня вице-премьер Василий Матюшевский представил Александру Лукашенко два ключевых документа, которые призваны раскрепостить бизнес-инициативу. Первый из них – «Декрет о развитии предпринимательства». Он, в частности, предлагает осуществлять экономическую деятельность по уведомительному принципу. То есть достаточно будет обратиться в исполком, в службу «одно окно», и уже на следующий день можно приступать к работе. Также вниманию главы государства представлен проект указа, направленный на совершенствование порядка лицензирования.

Этот документ в процессе либерализации бизнеса называют ключевым. Декрет «о развитии предпринимательства» сегодня представили главе государства. Свои требования Президент не раз озвучивал – не мешать работать. С точки зрения стратегической, малый и средний бизнес должен быть опорой государства: рабочие места, налоги. Доля малого и среднего бизнеса в развитых странах превышает 50 %. А есть вообще страны, где доходит до 80. То же самое с занятостью. В Беларуси ставят цель – к 2020 довести долю среднего и малого бизнеса в структуре внутреннего валового продукта до 40%. Но для этого, разумеется, нужно создать условия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что на уровне Президента мы должны утвердить общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, охраны окружающей среды и так далее. Эти требования чрезвычайно объемные, ненужные в большинстве своем. Они очень напрягают бизнес и отвлекают его от решения конкретных задач. Поэтому этими документами мы утверждаем практически перечень таких требований (и медицина, и санитарные условия и прочее) и административные, так сказать, препоны сокращаются. И другие требования, в том числе устранение излишних административных барьеров, чтобы те, кто хочет заниматься бизнесом, открыть бизнес могли, сделать это не за год-полтора, как часто бывало у нас, а буквально сразу или же в течение месяца. Чтобы никаких бюрократических проволочек в этом не было.

Представленный сегодня документ как раз меняет сам принцип отношений между бизнесом и государствам. На смену масштабному контролю приходит саморегулирование. Впрочем, в оптимальном сочетании.

Самые распространенные виды экономической деятельности разрешат осуществлять по уведомительному принципу. Что это значит? Достаточно прийти в исполком, в службу «одно окно» или даже воспользоваться порталом электронных услуг, чтобы подать уведомление. И все, на следующий день вы вправе заниматься выбранным видом деятельности, если он в утвержденном перечне. Бытовые, туристические услуги и многое другое. Разработчики уверяют под действие этого правила попадают 95 % малого и среднего бизнеса.

Требования пожарной безопасности, санитарно-эпидимиологические и в области охраны окружающей среды систематизировали и сократили. По максимуму. Все прежние нормативы впредь, до момента их полной отмены, носят лишь рекомендательный характер.

Налоги и их ставки по сути «заморозили» до 2020 года. Другими словами, новых налогов появляться не будет, а существующие останутся на прежнем уровне, то есть в этом вопросе государство гарантирует стабильность и предсказуемость. Всевозможные административные барьеры, те, что связаны с получением справок и другой документации, максимально упразднили. При таком ограниченном вмешательстве государства в бизнес-процессы, ответственность за работу предприятия возлагается на руководителя. Если меры им не приняты, и причинен ущерб интересам общественным или государственным, здоровью или жизни человека – штраф. Сегодня же главе государства представили еще один важный документ. Касается он лицензий. Лицензируемых видов деятельности в стране на данный момент 36. Стоит отметить, что в последние годы их число и так существенно сократилось. С 2010 по 2016 стало на 19 меньше. Сегодня указом «О лицензировании отдельных видов деятельности» предлагается убрать еще три. А еще сократить 20 подвидов. Все они по мнению разработчиков не сопряжены с риском нанести вред или ущерб.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства задал вопрос: «Почему лицензии могут прекращаться только по решению суда?» И мы достаточно много уделили этому внимания. В общем, наши аргументы следующие: все бизнесы, которые лицензируются, в случае прекращения отзыва лицензии прекращают свое существование, поэтому это очень чувствительный вопрос. Это должен быть все-таки состязательный вопрос, когда лицензирующий орган должен все-таки в суде доказать, что существуют те или иные существенные факторы, которые требуют отзыва лицензии.

Речь идет об автомобильных перевозках внутри страны, охране имущества, ремонте и торговле ювелирными изделиями, а еще лечении домашних животных, оказании психологической помощи, юридических услуг. В результате, из 98 тысяч действующих лицензий останется 45 тысяч. Владислав занимается как раз автомобильными перевозками с 2003 года. Бизнес давно вырос с единственной газели-маршрутки до автопарка повышенной комфортности. Вместе с государствам за эти годы прошел тот самый маршрут либерализации.

Владислав Лебедев, директор частного предприятия по перевозке пассажиров:

Когда я получал свою первую лицензию, надо было собрать не большой, а очень большой пакет документов. И лицензия выдавалась всего лишь на 5 лет. Через 5 лет, когда ее продлял, пакет документов был, конечно, поменьше. Потом лицензию начали выдавать на 10 лет, но а сейчас она бессрочна. Но а для тех, кто захочет заниматься сейчас, будет, конечно, гораздо все проще.