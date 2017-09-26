Алан Дункан: Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь
Новости Беларуси. Александр Лукашенко предложил Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Речь об этом шла 26 сентября на встрече Президента с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель правительства туманного Альбиона столь высокого уровня посещает нашу страну впервые. В октябре 2016 года состоялся визит в Беларусь британского принца Майкла Кентского, которого также принимал Александр Лукашенко.
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Сегодня глава государства подчеркнул, что видит потенциал в совместном производстве белорусской продукции, востребованной в том числе на рынке Великобритании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика – база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько –
2-3 совместных предприятия – построим в Беларуси, которые будут работать на две страны.
Вы приняли очень интересное решение – исключить автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2020-2025 года и перейти на электромобили. Я это приветствую и аплодирую такому решению. По вашему примеру в этом направлении и мы решили двигаться. Ну, и в этом плане ищем наиболее продвинутых партнеров. Давайте вместе попробуем работать в Беларуси. Это так, навскидку, в первом приближении. И масса таких направлений, где мы можем вместе работать с большой выгодой для нашего и вашего бизнеса.
Алан Дункан, государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании:
Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь. К сожалению, это заняло слишком много времени, в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений.
Передаю вам наилучшие пожелания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Товарооборот между Беларусью и Великобританией за первое полугодие 2017 составил около 1,5 миллиардов долларов. Примерно такая же сумма в 2016 году была привлечена в экономику нашей страны в качестве инвестиций из этого государства. В Беларуси работают 264 предприятия с британским капиталом.
После встречи у главы государства Алан Дункан отправился к площади Победы в Минске. Британский министр возложил венок и цветы к Обелиску. Программа визита Алана Дункана в Беларусь насыщена. В эти минуты зарубежного гостя принимают в Министерстве иностранных дел.