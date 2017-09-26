Алан Дункан: Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предложил Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Речь об этом шла 26 сентября на встрече Президента с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представитель правительства туманного Альбиона столь высокого уровня посещает нашу страну впервые. В октябре 2016 года состоялся визит в Беларусь британского принца Майкла Кентского, которого также принимал Александр Лукашенко. От политики и истории до искусства и безопасности: чем Беларусь заинтересовала Принца Майкла Кентского Сегодня глава государства подчеркнул, что видит потенциал в совместном производстве белорусской продукции, востребованной в том числе на рынке Великобритании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика – база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько – 2-3 совместных предприятия – построим в Беларуси, которые будут работать на две страны. Вы приняли очень интересное решение – исключить автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2020-2025 года и перейти на электромобили. Я это приветствую и аплодирую такому решению. По вашему примеру в этом направлении и мы решили двигаться. Ну, и в этом плане ищем наиболее продвинутых партнеров. Давайте вместе попробуем работать в Беларуси. Это так, навскидку, в первом приближении. И масса таких направлений, где мы можем вместе работать с большой выгодой для нашего и вашего бизнеса.