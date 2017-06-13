Учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ пройдут в 2018 году в Кыргызстане
Новости Беларуси. Учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ пройдут в 2018 году в Кыргызстане. На заседании Совета министров обороны государств-участников организации принят план действий на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им предусмотрены совместные учения с миротворческими силами России, коллективными силами быстрого реагирования Таджикистана, средствами разведподразделений Казахстана. Все меры направлены на повышение эффективности реагирования на кризисные ситуации как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами.
Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Военное сотрудничество государств-членов ОДКБ объективно остается одним из важнейших элементов существования и дальнейшего совершенствования организации, укрепления ее безопасности. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и принятые в его рамках решения будут способствовать дальнейшему повышению эффективности системы коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.
Юрий Хачатуров, генеральный секретарь ОДКБ:
Что касается текущего года, то подобные учения пройдут в октябре на территории Армении, Казахстана и России. В отличие от прошлых лет они проводятся по единому замыслу, на общем оперативно-стратегическом фоне.
Всего же участники заседания обсудили 12 вопросов. Среди них и план подготовки военных кадров для государств-участников Договора. Беларусь сейчас в статусе председателя ОДКБ.