Новости Беларуси. Учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ пройдут в 2018 году в Кыргызстане. На заседании Совета министров обороны государств-участников организации принят план действий на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предусмотрены совместные учения с миротворческими силами России, коллективными силами быстрого реагирования Таджикистана, средствами разведподразделений Казахстана. Все меры направлены на повышение эффективности реагирования на кризисные ситуации как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами.