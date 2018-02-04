От кредита в четверть миллиарда долларов до «законов зеленой экономики»: перспективы диалога между Беларусью и Евросоюзом

Новости Беларуси. На неделе Минск посетил Еврокомиссар Йоханнес Хан. Специализация чиновника – политика соседства и переговоры о расширении ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На встрече с Президентом речь шл о Беларуси как части европейского континента и европейской политики. Евросоюз для нашей страны – второй по значимости рынок для сбыта товаров, а Беларусь для ЕС – важный геополитический хаб между Востоком и Западом.

Людмила Лукша, директор средней школы № 4 Дзержинска:

Именно благодаря этому устройству и происходит преобразование солнечной энергии в тепловую. Две спаянные трубки, внутри – аллюминий, сверху – закаленное стекло против снега, града и дождя. Между ними – вакуумное пространство. А еще две пластины и медный стержень с жидкостью, которая закипает уже при температуре 34,5ºС. В этой школе, пожалуй, даже самый младший ученик, словно алфавит, может рассказать об устройстве «солнечного» ноу-хау. На столе – лишь уменьшенная копия. Во всей красе на своеобразные тепловые приемники (правильнее – гелиоколлекторы) посмотреть можно на крыше здания.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот он, один из главных результатов модернизации. Всего на крыше установлено 36 коллекторов. В сумме это 1080 трубок. Каждый – 1,8 метров в высоту. Впечатляет.

Людмила Лукша:

С кровли теплоноситель попадает именно сюда, и по змеевикам, обходя внутри этого бака, отдает свое тепло и с помощью насосной группы возвращается наверх.

Об энергоэффективной модернизации в этой средней школе в Дзержинске заговорили еще в 2014. И уже через два года каждый смог увидеть результат – рассказывает нашей съемочной группе директор Людмила Лукша. Утеплили кровлю и стены, заменили окна, организовали энергоэффективное освещение, заменили технологическое оборудование пищеблока. Как видим, «энергоэффективность в школах» в действии.

Это ресурсный центр. Именно здесь можно наглядно показать, где все-таки выгода и экономия.

Людмила Лукша:

Мы утеплили вот такими минералватными пластинами. Можно определить, каким стало термическое сопротивление нашего здания после утепления. Практически в 3,5 раза стала школа более защищена.

Проект стал возможен благодаря поддержке Евросоюза и Дзержинского райисполкома. Главные цели достигнуты – теперь здесь тепло, уютно и выгодно. Удается экономить более 2000 кВт*ч электроэнергии и 36,5 Гкал тепла. Анастасия Иванникова:

Насколько это масштабно для республики? Людмила Лукша:

Нашими партнерскими учреждениями являются Витебский машиностроительный колледж имени Шмырева и на Гродненщине два детских сада.

Сегодня ЕС активно продвигает те самые «законы зеленой экономики». Впрочем, это далеко не единственная точка соприкосновения с Беларусью. К тому же, отношения сейчас на подъеме: в течение 2016-2017 годов ЕС отменил большинство санкций. В итоге активизировались как политические, так и экономические контакты.

Это как раз и подтверждает визит Еврокомиссара на этой неделе. Александр Лукашенко и Йоханнес Хан о политике говорили немало. Беларусь подтвердила свою приверженность сильной Европе. В свою очередь, европейский политик рассказал, что сегодня разрушает и одновременно укрепляет союз. Визовый режим и общее экономическое пространство ЕС и ЕАЭС: что обсуждали с Еврокомиссаром в Минске

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы, наконец, получаем доступ к Европейскому инвестиционному банку. В частности, обсуждается проект на четверть миллиарда долларов. Уже в 2018 году Беларусь получит мощный инвестиционный поток, который окажет значимое содействие крупным белорусским предприятиям – как государственным, так и частным – в развитии современных инновационных производств.

Тем временем, свои значимые проекты уже есть у Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития. В сентябре 2016 года при поддержке ЕС была утверждена новая стратегия. Сейчас совместно с ЕС реализуется несколько программ. К примеру, по поддержке малого и среднего бизнеса.

За годы существования только в ней были задействованы около 300 предприятий. Также банк финансирует программу поддержки предпринимательства среди женщин и программу по сокращению потребления ресурсов и энергосбережению. Отныне ЕБРР расширил работу с госсектором. В минском офисе рассказывают: диапазон здесь большой. Ранее работали с водоканалами, банками. Новая стратегия добавила, к примеру, инфраструктурные проекты.

Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Республике Беларусь:

Мы ожидаем подписание и согласование проекта по завершению строительства кольцевой дороги Р80. Последние 15 километров мы поддержим. В прошлом году более 160 миллионов евро новых проектов мы профинансировали. Что очень важно – мы продолжаем углублять консультационную и другую работу, которую финансирует Европейский союз. Для нас Европейский союз является одним из самых важных партнеров и одним из наших основных акционеров банка.

По-настоящему теплые и конструктивные переговоры. А ведь к этому визиту у Йоханнеса Хана интерес всегда был особый. Еще до вылета в Минск он сказал: за последние годы ЕС и Беларусь значительно расширили свое сотрудничество: развитие регионов, помощь в энергоэффективности.

Еврокомиссар рассказал о визите в Минск своим подписчикам в социальных сетях (а их, как минимум, 50 тысяч).