У нас полное совпадение взглядов: к чему привели переговоры Лукашенко и Назарбаева

Новости Беларуси. Новая страница в отношениях Беларуси и Казахстана: лидеры двух государств продолжают переговоры во Дворце Независимости в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев уже успели подчеркнуть, что страны стали не просто друзьями, а серьезными стратегическими и экономическими партнерами.

Несмотря на политически насыщенную неделю, сегодня, безусловно, самое ожидаемое событие. Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимает Нурсултана Назарбаева. Лидеры двух стран успели пообщаться тет-а-тет в узком составе, обсудили самые волнующие и острые вопросы. После торжественной встречи (пожалуй, самого эмоционального момента сегодняшнего дня) Президенты проследовали в фойе Дворца Независимости для церемонии фотографирования.

Нынешний визит Назарбаева символичный. Во-первых, в 2017 году Беларусь и Казахстан отмечают четверть века с момента установление дипломатических отношений. За эти годы, как подчеркнул Александр Лукашенко, сделать мы успели немало и стали не просто друзьями, но серьезными стратегическими и экономическими партнерами. Год выдался насыщенным на двухсторонние контакты. Беларусь приняла участие во всемирной выставке в Астане «Экспо-2017», были контакты и в рамках саммита ШОС. Но Президент Беларуси отметил: этим совместные проекты и взаимные интересы двух стран не исчерпываются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то мы начинаем преодолевать спад в наших торгово-эконмических отношениях. Я думаю, что наш сегодняшний визит как раз послужит тому, чтобы мы смогли нарастить товарооборот. У нас для этого есть все: наши специалисты, члены правительства, которые здесь присутствуют, предложат нам варианты. Хорошие наработки есть. Я думаю, если мы согласимся с этими предложениями, это будет значительный шаг вперед в создании более мощной торгово-экономической базы наших отношений. Что касается политики и дипломатии, я вообще об этом не говорю, потому что у нас полное совпадение взглядов. Мы поддерживаем везде и всегда друг друга. Мы самые близкие государства. Я вчера, принимая уезжающего посла Казахстана, который очень много сделал для развития отношений, благодарил и говорил о том, что ближе, чем три государства, которые создали Евразийский эконмический союз, сегодня вообще на планете нет. И мы должны эту дружбу и наше сотрудничество укреплять, подводя под них мощную экономическую базу. Мы к этому готовы.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Я внимательно посмотрел все документы. Многое из того, что производит Беларусь, мы откуда-то покупаем издалека. То, что производит Казахстан, Беларусь импортирует откуда-то. Если наше правительство посмотрит, мы буквально за короткое время поднимем торговлю. Тем более барьеров нет, проезды нормальные. Есть кое-какие нюансы, но в целом позволяет очень хорошо торговать. Теперь смотрите: создание мультимодельного транспортного коридора. 136 тысяч контейнеров уже проходят через Казахстан из Китая в Европу и назад. Огромные деньги наши транспортники зарабатывают на этом. Отношения Беларуси и Казахстана во многом особенные. Страны не стремятся переиграть друг друга внешнеполитической арене, отсюда и риторика сегодняшних переговоров. Главный акцент на активизации торгово-экономического сотрудничества. Встречи на уровне глав государств поднимают градус сотрудничества. Их главная цель – наладить максимально широкий спектр отношений между министерствами, ведомствами и бизнесом. 29 же ноября в Минске проходит и белорусско-казахстанский бизнес-форум.