Александр Лукашенко в Стамбуле: вечером 13 апреля планируется встреча с президентом Турции

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко прибыл в Турцию с рабочим визитом. Борт №1 приземлился в аэропорту Стамбула около двух часов назад.

Ожидается, что 13 апреля вечером Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Турции. 14 апреля глава белорусского государства примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества, который пройдет под девизом «Единство и солидарность во имя справедливости и мира». Планируется, что Президент Беларуси выступит с речью. Программой рабочего визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч и переговоров с лидерами зарубежных стран.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы с мусульманским миром имеем очень тесные контакты, мы являемся членами Движения неприсоединения, мы подали заявку на предоставление статуса наблюдателя в Организации исламских государств. И с учетом наших тесных отношений, с учетом того, что приоритеты нашей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности концептуально совпадают с подходами исламских государств, я так понимаю, и было решено пригласить Беларусь организаторами этой конференции в качестве специального гостя.

Глава белорусского МИД выразил надежду, что встречи в Стамбуле ускорят процесс предоставления нашей стране статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Сегодня в ее состав входят более 50 стран с населением 1 млрд. человек. Беларусь и эта международная структура имеют во многом совпадающие взгляды и приоритеты на международной арене. В первую очередь в таких сферах, как традиционные ценности, религиозная толерантность, устойчивое развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Русакович, председатель Центра изучения внешней политики и безопасности:

В основном это страны достаточно хорошо, динамично развивающегося региона. Поэтому контакты, конечно, и с организацией, и с государствами, которые в нее входят, для Беларуси важны. Это дополнительная площадка для участия Беларуси в международных процессах, дополнительная площадка для выхода на внешние рынки. И в целом для укрепления имиджа.