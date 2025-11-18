Заседание совета глав правительств ШОС открывается 18 ноября в Москве

Перспективы взаимодействия и новые проекты. В Москве 18 ноября открывается заседание совета глав правительств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в международной встрече в российскую столицу накануне прибыл премьер-министр Беларуси.

Для нас это уже второй саммит в качестве полноправного члена организации. Впервые в этом статусе мы выступали на встрече глав государств ШОС в Тяньцзине.

Тогда лидеры стран приняли ряд важных решений для углубления сотрудничества – политического и экономического. Утверждена стратегия развития до 2035 года.