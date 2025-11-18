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Заседание совета глав правительств ШОС открывается 18 ноября в Москве

18 ноября 2025 06:14
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Перспективы взаимодействия и новые проекты. В Москве 18 ноября открывается заседание совета глав правительств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в международной встрече в российскую столицу накануне прибыл премьер-министр Беларуси.

Для нас это уже второй саммит в качестве полноправного члена организации. Впервые в этом статусе мы выступали на встрече глав государств ШОС в Тяньцзине.

Тогда лидеры стран приняли ряд важных решений для углубления сотрудничества – политического и экономического. Утверждена стратегия развития до 2035 года.

Заседание совета глав правительств ШОС открывается 18 ноября в Москве-2

На нынешней встрече в Москве обсудят реализацию принятых мер, дальнейшее укрепления международных контактов. В повестке – формирование бюджета на следующий год. Итоги саммита будут представлены в совместном заявлении участников встречи. В таком же формате страны «шанхайской семьи» изложат единую позицию по защите открытой и равноправной многосторонней торговли.

К слову, Минск выступает за упрощение торговых процедур, создание безбарьерных логистических цепочек. Мы нацелены на широкое экономическое взаимодействие в рамках ШОС.

# Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества

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