Турчин о новом председателе Гомельского облисполкома: «Требовательный, принципиальный и честный человек»

Новости Беларуси. Геннадий Соловей утверждён в должности председателя Гомельского облисполкома внеочередной сессией областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне кадровые вопросы рассмотрел Александр Лукашенко. При этом Президент страны оценил ситуацию в Гомельской области как непростую. «Есть проблемы – говорите, будем решать вместе». Александр Лукашенко назначил новых руководителей местных органов власти и предприятий Среди проблемных вопросов и сельское хозяйство, где в связи с изменениями климата нужно пересматривать и севооборот, и работу промышленных гигантов.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Работая определенное время в Гомельской области, я вижу, что здесь есть трудолюбивые люди, земля, которая родит и дает возможность нам получать продукцию. Но мы ещё в определённых направлениях не дорабатываем. Поэтому то, что определено сегодня, мы будем выполнять.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В самом деле Геннадий Михайлович требовательный, принципиальный и честный человек. Это, скажем, моя личная характеристика и не только моя. Я уверен, что с его приходом и назначением на должность председателя Гомельского облисполкома, область получит новый импульс в своём развитии.