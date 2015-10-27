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Трехсторонняя группа по Украине 27 октября в Минске обсудит обмен пленными и вопросы безопасности

27 октября 2015 07:25
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Новости Беларуси. Трехсторонняя группа по Украине 27 октября в Минске обсудит обмен пленными и вопросы безопасности. Будет проанализирована ситуация с отводом тяжелых вооружений от линии соприкосновения и разминирования территорий.

Обычно перед заседанием контактной группы проводятся переговоры в рамках четырех подгрупп: по политическим вопросам, по безопасности, по гуманитарным и социально-экономическим вопросам. Одной из самых трудных проблем в плоскости политики остается проведение выборов в Луганской и Донецкой областях.

Депутатов местного уровня в большинстве регионов Украины выбирали в минувшее воскресенье. 27 октября будут оглашены окончательные результаты голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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