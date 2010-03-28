Итоги официального визита Александра Лукашенко в Венесуэлу и Бразилию

Аналитики уже делают выводы, которые смешиваются с долгосрочными планами. После сверхуспешного визита Президента Лукашенко в Венесуэлу бразильские переговоры только подчеркнули, насколько хороши белорусские перспективы в Латиноамериканском регионе. Это новый рынок для сбыта нашей продукции, а также новые возможности, в том числе для диверсификации источников закупки углеводородов.

Лидеры впервые встретились и впервые столь детально обсудили сотрудничество двух стран. Беларусь в Бразилии видит большое поле деятельности, особенно в развитии сельского хозяйства. Взаимовыгодным проектом названо создание сборочного производства белорусской сельхозтехники в штате Гояс. Встречный интерес тоже очевиден.

Уго Чавес показал на карте Беларусь 30 млн венесуэльцам в прямом эфире, потому что сотрудничество между нашими странами выходит на стратегический уровень. Заключены контракты на сотни миллионов долларов, впереди проекты на миллиарды.

Сегодня Латинская Америка — один из самых интересных развивающихся рынков. Масштабный десант в виде высших лиц регулярно высаживается той или иной страной. В 2008, через год после первого визита сюда Александра Лукашенко, многодневную поездку по латиноамериканским странам совершил Дмитрий Медведев.

Месяц назад Россия отправила по региону главу МИДа Сергея Лаврова. Открыть Латинскую Америку для своих народов собирается и министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле. Начала свое латиноамериканское турне Госсекретарь США Хиллари Клинтон. Что и говорить, конкуренция серьезная.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

К 1 июля 2011 года два президента перережут красную ленточку при открытии двух сборочных заводов. Планируемый выпуск следующий: 10 тысяч тракторов и 5 тысяч грузовых автомобилей в год.

У Беларуси, помимо намерений закрепиться на рынке Латинской Америки, есть конкретные договоренности, а главное — проекты, которые не просто реализуются, а уже приносят прибыль.

Накануне второго официального визита Александра Лукашенко в эту страну, в Венесуэле проработала вопросы кооперации наша комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Обозначилось пять основных направлений: нефтехимия, строительство, энергетика, промышленность, а также наука и образование. Важно и то, как шла работа.

В Венесуэле любят символы. На время переговоров чиновников наших стран им стал символ независимости этой латиноамериканской страны — так называемый «Желтый дом», или Желтый дворец. Два века назад с балкона этого здания отрекся от власти испанский губернатор. Этот момент — одна из отправных точек становления независимости Венесуэлы.

И то, что белорусов пустили в символ, — дорого стоит. Что уже говорить об исполнении белорусского гимна солдатами роты почетного караула во дворце Мирафлорес.

Приезд белорусского лидера носил довольно конкретный практический смысл — расчистить дорогу совместным проектам в Венесуэле. Не секрет, что Александр Лукашенко и Уго Чавес — не просто коллеги, а хорошие друзья. Поэтому, несмотря на множество и разнообразие тем в переговорах, президенты быстро находили общий язык.

Подводя итоги первого дня переговоров, Чавес предложил ускорить темпы нашей кооперации, а Беларуси — помочь выйти на весь рынок Латинской Америки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По предложению Президента Венесуэлы мы создадим мощный торговый дом Беларуси, куда будем поставлять всё, что производит Беларусь и в чём нуждается Латинская Америка, особенно государства, которые поддерживает лично Президент Чавес. У нас очень большие планы. Мы приехали сюда не для того, чтобы по-крупному или по мелочи что-то где-то заработать. Мы хотим сделать всё, чтобы у венесуэльского народа, у Президента, было всё то, чем сегодня располагает братская Беларусь.

Уго Чавес, президент Боливарианской республики Венесуэла:

Мы в очередной раз подтвердили намерения и соглашение по научно-техническому сотрудничеству. Нам необходимы современные и эффективные технологи, которые помогут провести индустриализацию страны, диверсифицировать экономику.

Беларусь, имея свои технологии и опыт, конечно же может оказать очень существенную помощь. Венесуэла вслед за Беларусью хочет учиться экономии и бережливости. Для этого есть планы по газификации страны, по переводу автотранспорта на сжижженный газ. И наши разработки здесь придутся кстати. У Беларуси появляется возможность заработать на технологиях, а у Венесуэлы — сберечь нефть для продажи.

К тому же, можно будет заработать и на экспорте газа, которого здесь тоже хватает. В этом смысле абсолютно оправдана спецсессия наНациональной ассамблее Венесуэлы. Здесь Александру Лукашенко вручили орден Франсиско Миранды I класса. Наш Президент произнес речь перед местными парламентариями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш визит в Каракас направлен на последовательное укрепление белорусско-венесуэльских отношений и приданию взаимовыгодному сотрудничеству нового мощного импульса. Я уверен: поставленные цели будут обязательно достигнуты. Со стороны белорусского государства для этого будут предприняты все меры. Наше сотрудничество содействует решению важных социально-экономических задач: созданию новых рабочих мест и повышению квалификации занятых на них работников. Мне доставляет особое удовольствие сообщить вам, что по договорённости с моим большим другом, уважаемым Президентом Уго Чавесом мы приняли решение о строительстве у вас огромного количества социального жилья для ваших людей.

Выступление белорусского Президента вызвало резонанс и в других латиноамериканских странах.

Репортер аргентинской газеты проделал немалый путь и был, пожалуй, даже слишком настойчив в своем стремлении взять интервью у Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы ведём разговор с представителями Латинской Америки, Азии, Африки — неважно, какой страны — мы всегда исходим из того, что мы не только должны где-то взять, заработать, но мы обязательно прежде всего должны этому народу что-то дать. Буквально за три года мы в несколько десятков раз увеличили товарооборот с Венесуэлой, сегодня ведём разработку месторождений газа, строим жилые посёлки и города, фермерские коллективные сельскохозяйственные предприятия. Это очень важно для Латинской Америки, особенно для Венесуэлы, поскольку у них нет настоящих фермерских и коллективных хозяйств, и они хотят сравнить эти две формы хозяйствования на земле и выбрать лучшую. Мы продаём им практически весь спектр промышленной и сельскохозяйственной продукции, которую производим в Беларуси. Но мало того, что мы продаём — мы строим у них подобные предприятия по производству тракторов и грузовых автомобилей, и мощности этих предприятий будут очень большими. Торгуя с ними и строя для них предприятия, мы хотим обучить венесуэльцев, чтобы они умели делать всё то, что делаем мы. У нас нет закрытых тем в сотрудничестве с Венесуэлой, как и с другой страной Латинской Америки.

Венесуэла в Латинской Америка играет роль своеобразную интегратора. Шесть лет назад по инициативе Чавеса создан АЛБА-альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В него входят 9 государств.

Венесуэла, Бразилия, Боливия, Никарагуа, Куба, Эквадор и Аргентина недавно договорились создать общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также создать единую валюту, не привязанную исключительно к доллару. Географически — рынок очень большой.

Впрочем, в Венесуэле все самое большое. Если водопад, то самый высокий в мире — Святой Ангел. Если горы, то подняться на них можно только по самой длинной в мире канатной дороге, что в штате Мерида. То же самое, пожалуй, можно будет вскоре сказать и о наших торгово-экономических отношениях. По крайней мере, база для этого уже создана.

Подписано 22 соглашения в энергетике, нефтехимии, строительстве, промышленности и научно-техническом сотрудничестве. Александр Лукашенко и Уго Чавес подписали их в прямом эфире национального телевидения Венесуэлы. С включениями из мест уже действующих предприятий и тех, которые еще строятся, комментируя каждое подписание. Нам не только выделяют новые нефтяные месторождения, но и дают возможность добывать газ. Есть договор о создании СП по оказанию сервисных услуг в области добычи нефти. Подписан также контракт на поставку в 2010 году в Венесуэлу 2 тысяч комплектов газового оборудования.

Уго Чавес, президент Боливарианской республики Венесуэла:

Нам требуется помощь в создании производства труб для газовой промышленности. У нас хватает месторождений газа. И мы не собираемся действовать как предыдущие хозяева — выкачивать нефть, не используя при этом запасы газа, находящиеся рядом. У нас планы — создать завод для производства водонагревателей и другого оборудования, работающего на газу. Мы собираемся газифицировать жилье и перевести на этот вид топлива автотранспорт.

А уже в мае Венесуэла поставит в Беларусь пробную партию нефти. Примерный объем — 80 тысяч тонн. До конца года цифра может возрасти до 4 млн тонн. Сырая нефть потечет к нам через порт Одессы для переработки на Мозырской НПЗ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это действительно историческая встреча, исторический визит. Во-первых, Венесуэла впервые выходит со своей нефтью в Европу. И я сказал президенту Венесуэлы и все члены Правительства Беларуси должны знать, что Венесуэла — это наш дом, это наша земля. Точно так Беларусь должна стать родной землёй для Венесуэлы, Президента Венесуэлы. Точно так Венесуэла станет родным домом, Уго, для тебя, для твоих коллег, для всех тех, кто вершит эту историю. Поверьте, спустя пять лет мы будем вспоминать это, как величайшее достояние наших народов.

В мире, где открытость новому — источник возможностей, а значит, доходов, говорить о постоянстве на первый взгляд невыгодно. Однако в средней и долгосрочной перспективе выгодность того или иного вложения определяют именно постоянство и честность с партнерами. И, тем не менее, списывать со счетов мобильность не стоит, в условиях повышенных рисков диверсификация необходима. А значит, девизом современного хозяйствования сегодня как никогда становятся проверенные временем: «доверяй, но проверяй» совмещенные с «не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь неоднократно вносила предложения, в том числе на высшем уровне, и проявляла самую активную и настойчивую заинтересованность в том, чтобы иметь и на просторах России возможность добычи нефти и газа. Такие предложения не только неоднократно озвучивались, но были конкретизированы и высшим руководством страны, и Правительством, и соответствующими специализированными ведомствами Беларуси. К сожалению, они не получили практического развития в России. Но, жизнь не стоит на месте, поэтому мы вынуждены идти туда, где такого рода предложения получают практическое развитие. Еще раз, это не значит, что Беларусь закрывает глаза на возможности в России. Если в результате договоренности между нашими странами мы получим такого рода доступ, мы с удовольствием будем работать и в России. Здесь ничего взаимоисключающего нет. И то, что мы идем в Венесуэлу, я не хочу назвать это вынужденным шагом, но это ситуация с давлением обстоятельств.

При этом активное неприятие идеи латиноамериканского прорыва Беларуси со стороны отдельных российских крупных рыб от чиновничьего бизнеса и примкнувших к ним юрких акул того же пера понять можно, но вот стоит ли... Ведь даже российские серьезные эксперты отмечают: курс на Каракас Минском выбран правильный.

Виктор Красильщиков, заведующий сектором Центра проблем развития и модернизации института мировой экономики и международных отношений РАН:

Я не вижу ничего предосудительного в том, что Беларусь будет искать других поставщиков нефтепродуктов. Это обычная мировая практика и ничего сверхоригинального здесь нет. Любая привязка к какому-то одному поставщику, тем более, учитывая аппетиты нашего российского нефтегазового комплекса, была бы недальновидной с точки зрения государственных интересов.

В июле следующего года в Венесуэле белорусы построят «под ключ заводы» МАЗ и МТЗ. Стоимость предприятий — $55 млн.

Александр Пуховой, генеральный директор Минского тракторного завода:

Сегодня Беларусь должна проводить многовекторную экономическую политику. Сейчас мы не добираем на российском рынке, поэтому надо делать диверсификацию и работать там, где возможно. Сотрудничество с Венесуэлой наиболее благоприятно с той точки зрения, чтобы выйти на Латиноамериканский рынок.

Мы примем участие в оснащении заводов по переработке и заготовке металлолома. Есть предложение построить совместный завод по утилизации аккумуляторных батарей. Наши специалисты возведут производство по сборке дорожной, строительной и коммунальной техники мощностью 3 тысячи единиц в год и техцентр. В Маракае, на площадке 100 га, наши специалисты построят жилой комплекс на 5 тысяч квартир. В первую очередь — район Гуасималь.

Осматривая территорию, президенты по ходу договаривались и о новых проектах в этой сфере. Буквально за несколько минут появилось деловое соглашение о застройке территории вокруг военной базы. Квадратные метры с крышей над головой в Венесуэле — очень непростой вопрос.

Касательно реализации этих проектов, Александр Лукашенко заметил, что белорусам не стоит распылять свои силы и браться за осуществление проектов по всей Венесуэле. По его мнению, в сфере строительства необходимо сконцентрироваться на реализации трех основных: возведении района в Каракасе, строительстве жилья в Маракае и Баринасе. Хорошо сделанный крупный проект лучше всего продемонстрирует эффективность наших специалистов, чем множество начатых строек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы принципиально договорились, что не будем распыляться. Здесь будем строить, зачем нам по всей Венесуэле «прыгать». А отдельно — заводы, фабрики — то, о чем мы договорились.

Совместных проектов в сфере строительства у нас несколько. Прежде всего — это кирпичный завод. Мощность предприятия составит 25 млн штук керамических пустотных блоков в год. Есть проект по возведению завода строительных материалов. Но и это только вершина айсберга.

Сейчас стороны сосредоточат усилия на реализации самых крупных проектов. Для переработки металлолома нами будет поставлено в Венесуэлу 60 единиц спецтехники МАЗ и оборудование на 200 млн долларов (дорожной и строительной техники). Еще на 20 млн — «БелАЗов». Наши проектировщики займутся разработкой агрогородка и сельскохозпредприятий в районе Ато Педригаль, построят жилой район на 10 тысяч квартир в городе Баринас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы несколько отстали в реализации намеченных планов. Уго правильно сказал: «Давайте наверстаем упущенное и то, что планировали сделать за три года, сделаем за два, а то, что хотели сделать за два, сделаем за один год. Это принципиально».

Скачкообразный рост городского населения за счет трудовой миграции в ряде стран Южной Америки нам — центрально-европейскому государству — очень кстати. Поставки ряда позиций сельхозтоваров в Венесуэлу оказывается... «и полезными, и приятными». Уже в этом году наши молочные реки лепельского и волковысского заводов влились в торговый океан на 36 миллионов долларов. Именно на эту сумму подписан контракт белорусскими молочниками с венесуэльскими коллегами.

Виктор Лютин, заместитель генерального директора «Белагроинторг»:

Если конъюнктура в России колеблется, и была от полутора до четырех долларов, то в Венесуэле это госпрограмма. Закупки производятся по годовому контракту. Уже получается, что выгода предприятия — в стабильности работы и прогнозировании.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

За четыре года мы уже получили полмиллиардный рынок. А если заработают проекты, о которых я говорил, то с пуском этих производств, с началом встречных поставок нефти и так далее, товарооборот между Венесуэлой и Беларусью в ближайшие годы составит 5-6 мрлд. Это цифра абсолютно реальная и достижимая.

Все это говорит о том, что от простой торговли мы переходим к более сложным, но и к более эффективным формам сотрудничества.

За 4 года Беларусь и Венесуэла прошли путь, на который у некоторых стран уходят десятилетия. Механизм сотрудничества на самом деле прост. Это так называемая взаимодополняемая экономика. У Венесуэлы огромные ресурсы в виде полезных ископаемых, у нас — технологии и накопленный опыт. Взаимодополняя друг друга, наши страны получают в итоге очень выгодный союз.

В Рио-де-Жанейро Александр вот уже три года. Превратил хобби в профессию. Александр занимается драгоценными камнями. Какое-то время назад и представить не мог, что окажется здесь, за много километров от дома.

В Бразилии, говорит Александр, нет диких обезьян, зато здесь очень много возможностей. Драгоценные камни — одни из них. Если посмотреть на карту, то везде, где нет амазонки — месторождения камней.

Александр Серебряков, продавец-консультант ювелирного салона:

Бразильские изумруды, наряду с колумбийскими, считаются одними из лучших в мире.

Впрочем, голливудские кинозвезды в витринах говорят, что лучшие друзья девушек — это бриллианты.

Евгений Горин (телекомпания СТВ):

Вот это кольцо (см. видео к сюжету — CTV.BY) инкрустировано бриллиантом в 12 карат, а также очень редкими камнями Турмалина Параиба. На земле их запасы заканчиваются. Стоимость этого кольца — полмиллиона долларов.

Из полудрагоценных камней здесь изготовляют целые скульптуры. Каждая из них уникальна по той простой причине, что нет двух одинаковых камней. Нет на них и ни капли краски. На изготовление одной такой уходит в пять раз больше камня, чем можно будет увидеть в окончательном варианте.

Александр Серебряков, продавец-консультант ювелирного салона:

Цены на скульптуры из камня следующие: от 300 долларов за небольшие экспонаты до 25 тысяч долларов и выше в зависимости от ценности камня, из которого сделана та или иная скульптура.

В Бразилии добывается 65% драгоценных камней.

Бразилия — самое крупное государство Латинской Америки. Страна занимает 5-е место в мире по населению, входит в десятку ведущих экономик мира. Из года в год растет политическое влияние этой страны.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Бразилию плавно перетек из поездки по Венесуэле. В известный своими пляжами Рио наш Президент прилетел с толстым пакетом венесуэльских договоренностей. Кстати, по архитектуре – невысокой и разноплановой — Рио-де-Жанейро похож на Минск. Хотя, конечно, естественной экзотики здесь хватает.

Евгений Горин (телекомпания СТВ):

Сахарная голова — природный символ Рио-Де-Жанейро. Эта каменная скала высотой 395 метров расположена у входа в бухту Гуанабара. Предполагается, что гора была названа так из-за своей формы, очень напоминающей канонические очертания старинной расфасовки «сахарных голов».

Город знаменит бразильским карнавалом, статуей Христа на горе, и конечно, абсолютно особой атмосферой — лавочками с безделушками, которые соседствуют с многочисленными ювелирными салонами.

Евгений Горин (телекомпания СТВ):

Рио-де-Жанейро — город контрастов. На склонах окрестных гор ютятся убогие жилища. Это беднейшие районы города — фавелы. Здесь живут около 2 млн человек — почти треть города. Фактически это государство в государстве. Федеральные и местные власти в дела фавел практически не вмешиваются.

В Бразилии до прилета Президента достаточно успешно в штате Гояс поработала делегация наших чиновников. Договорились по аналогии с Венесуэлой рассмотреть создание сборочного производства тракторов МТЗ. Есть контракт и о предварительных закупках наших тракторов, в том числе «БелАЗов» и продукции «Минского завода колесных тягачей». В этом году планируется расширить присутствие в Бразилии предприятия «Белшина». Объемы предполагаемых поставок — порядка 54 млн долларов. Тем более, когда все преимущества трансатлантических возможностей в Беларуси понимают на всех уровнях принятия решений. Как понимают и то, что эти решения стали во многом вынужденной, если не сказать ответной мерой. Впрочем, не зря говорят «не было бы счастья...»

Александр Козлов, заместитель генерального директора ОАО «Белшина»:

Латиноамериканская сторона — это другая часть земного шара. Если говорить о наших финансовых отношениях, то мы всегда берем предоплату. В случае с Россией всякие ситуации бывают…

Кроме этого, бразильцы закупят у нас более 2 млн тонн калийный удобрений. Это тоже платформа для более тесной кооперации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бразилия — гигантская страна по мировым масштабам. Для нас было главным выбрать направление главного удара в экономическом сотрудничестве, за что-то зацепиться, на чем-то основательно заземлиться, чтобы с этого плацдарма мы могли расширять наше сотрудничество. И в этом плане, я считаю, нам повезло. Повезло в том, что мы наметили сотрудничество. И я уверен, что оно будет успешным, с огромным штатом Бразилии с населением почти 30 миллионов человек, с огромным ВВП, с очень развитой экономикой, которая нуждается в тех товарах, которые мы производим в Беларуси.

Алсидес Родригес Филью, губернатор штата Гояс федеративной республики бразилия

Вспоминая мой визит в феврале этого года в Беларусь, скажу, что наша делегация была восхищена увиденным в Беларуси и приятно удивлена гостеприимством вашего народа. Благодарю вас за предоставленную нашим деловым кругам возможность посетить белорусские производства и предприятия. Уверен, что они перейдут в реальные дела и дадут конкретный результат.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о намерениях реализации совместных проектов. Вообще, сотрудничество со штатом Гояс может стать хорошим плацдармом для расширения торгово-экономических связей с остальной Бразилией. Необходимо подключать другие наши регионы и выходить на федеральный уровень. Об этом шла речь на встрече наших глав государств. До сегодняшнего момента встречи на высшем уровне между нашими странами не проводились. Хотя по политическим вопросам у нас хорошее взаимодействие в рамках ООН, Межпарламентском союзе и других международных организациях.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

По имеющимся оценкам, Бразилия через 25-30 лет войдет в 4-ку или 5-ку самых крупных экономик мира. На встрече Президентов совершенно ясно выявилось, что вслед за Венесуэлой Бразилия имеет потенциал для того, чтобы стать ещё одной серьезной платформой для работы Беларуси на Латиноамериканском континенте.

По итогам этих действительно исторических переговоров, стороны приняли совместную декларацию глав государств. Во-первых, мы и дальше будем развивать политический диалог на высшем уровне. Во-вторых, активизируем отношения в торговле и других областях.

В сложившихся условиях необходимо искать новые пути для наращивания объемов двусторонней торговли. Есть масса нереализованных возможностей. Например, в химической, фармацевтической и горнодобывающей отраслях, энергетике, в том числе и альтернативной.

Президенты договорились развивать двустороннее сотрудничество в сфере производства биотоплива, имея в виду передовой бразильский опыт в выпуске и использовании этанола и биодизельного топлива. В ближайшее время в городах Бразилиа и Минске откроют посольства наших стран.

Бразилия вслед за Венесуэлой может стать еще одной серьезной платформой для работы Беларуси на Латиноамериканском континенте.

Евгений Горин и Глеб Лавров о том, зачем Беларусь и Латинская Америка нужны друг другу.