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Вопросы торгово-экономического сотрудничества 12 июля обсудили главы правительств Беларуси и России

12 июля 2016 17:54
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Новости Беларуси. Вопросы торгово-экономического сотрудничества 12 июля рассмотрели на встрече в Подмосковье главы правительств Беларуси и России. Также Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсуждали ситуацию в энергетической сфере и взаимодействие стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы готовы к обсуждению всех вопросов, и непростых, чувствительных вопросов в наших торгово-экономических отношениях, которые у нас периодически возникают.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:
Даже имея в виду очень высокий уровень взаимодействия, добросердечные, так сказать, партнерские отношения, союзнические отношения, есть темы, по которым нужно обязательно договариваться.

По итогам переговоров главы правительств поручили своим заместителям в ближайшее время выработать варианты решения вопросов в топливно-энергетической сфере.

# Дмитрий Медведев # Беларусь-Россия # Андрей Кобяков

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