В Минске состоялось официальное открытие посольства Австрии

Новости Беларуси. Десятки совместных проектов и инвестиции на миллиарды долларов. Минск и Вену связывают уже два десятилетия плодотворных партнерских отношений. Энергетика, машиностроение, здравоохранение, культура - далеко не полный список сфер тесного сотрудничества. Очередным шагом на этом пути стало открытие 9 февраля посольства Австрии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизация белорусского металлургического завода, обеспечение мобильной связи, интеллектуальная система - в «копилке» давних инвестиционных партнеров десятки успешно реализованных проектов. Сегодня Австрия входит в топ-список крупнейших белорусских инвесторов. Ежегодные «вливания» в экономику нашей страны - до миллиарда долларов США.

Бернд Александр Байерль, Чрезвычайный и Полномочный Послы Австрийской Республики в Республике Беларусь:

Срабатывает психология. Австрийские компании уже знают этот регион, край, и они уже пустили здесь определенные корни. Очень важен положительный бизнес-климат.

Ежегодно в Европе и Америке белорусские товары продают больше чем на 400 миллионов долларов. На рынки Альпийской республики мы поставляем нефтепродукты, калийные удобрения, лесоматериалы. По вкусу австрийскому покупателю пришлись наши фрукты и замороженные овощи.

Михаэль Линхарт, Генеральный секретарь Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии:

Беларусь для нас очень важный партнер. И, несмотря на то, что у нас отсутствует общая граница, Беларусь для нас очень важный партнер в Восточном регионе. Большие возможности давно распознал бизнес, поэтому он здесь давно и активно работает.

Открытие посольства Австрии в Минске - логическое продолжение диалога двух стран. Регулярно проходят встречи и бизнес-форумы, работает Белорусско-Австрийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии и углублении всестороннего международного сотрудничества во всех сферах и областях. Австрийское руководство приняло это решение, понимая, что Беларусь в нашем регионе — фактор стабильности, и заинтересована в нормальных отношениях с Европейским союзом.

Сегодня в отношениях двух стран открыта новая страница. В год культуры «творческие наследники» родины великих композиторов представят в Беларуси Австрийские культурные сезоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.