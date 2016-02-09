Прямой эфир

В Минске состоялось официальное открытие посольства Австрии

09 февраля 2016 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десятки совместных проектов и инвестиции на миллиарды долларов. Минск и Вену связывают уже два десятилетия плодотворных партнерских отношений. Энергетика, машиностроение, здравоохранение, культура - далеко не полный список сфер тесного сотрудничества. Очередным шагом на этом пути стало открытие 9 февраля посольства Австрии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизация белорусского металлургического завода, обеспечение мобильной связи,  интеллектуальная система - в «копилке»  давних инвестиционных  партнеров  десятки успешно  реализованных проектов.  Сегодня Австрия входит  в топ-список крупнейших белорусских  инвесторов. Ежегодные «вливания» в экономику нашей страны - до  миллиарда долларов США.         

Бернд Александр Байерль, Чрезвычайный и Полномочный Послы Австрийской Республики в Республике Беларусь:
Срабатывает психология. Австрийские компании  уже знают этот регион, край, и они уже пустили здесь определенные корни. Очень важен положительный бизнес-климат.

Ежегодно в Европе и Америке белорусские товары продают больше чем на 400 миллионов  долларов.  На рынки Альпийской республики мы поставляем нефтепродукты, калийные удобрения, лесоматериалы. По вкусу австрийскому покупателю пришлись наши фрукты и замороженные овощи.   

Михаэль Линхарт, Генеральный секретарь Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел  Австрии:
Беларусь для нас очень важный партнер. И, несмотря  на то, что у нас отсутствует общая граница, Беларусь для нас очень важный партнер в Восточном регионе. Большие возможности давно распознал бизнес, поэтому он здесь давно и активно работает.

Открытие посольства Австрии в Минске - логическое   продолжение диалога двух стран. Регулярно проходят встречи и бизнес-форумы, работает Белорусско-Австрийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Владимир Макей, министр иностранных дел  Республики Беларусь:
Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии и углублении всестороннего международного сотрудничества во всех сферах и областях. Австрийское руководство приняло это решение, понимая, что Беларусь в нашем регионе — фактор стабильности, и заинтересована в нормальных отношениях с Европейским союзом. 

Сегодня в отношениях двух стран открыта новая страница. В год культуры «творческие наследники» родины  великих композиторов представят  в Беларуси  Австрийские культурные сезоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Владимир Макей # Беларусь-Австрия # Бернд Александр Байерль # Михаэль Линхарт

Другие новости рубрики

Все новости
Официальное открытие посольства Австрии в Беларуси состоится 9 февраля в Минске
09 февраля 2016 05:43

Официальное открытие посольства Австрии в Беларуси состоится 9 февраля в Минске

Постоянные представители СНГ соберутся 9 февраля в Минске
09 февраля 2016 05:35

Постоянные представители СНГ соберутся 9 февраля в Минске

Беларусь наращивает экспорт: предприятиям окажут поддержку при поиске иностранных партнеров
08 февраля 2016 17:05

Беларусь наращивает экспорт: предприятиям окажут поддержку при поиске иностранных партнеров