Павел Латушкa: Усе грамадзяне Беларусі, якія 11 кастрычніка будуць у Парыжы, змогуць прыняць удзел у галасаванні

В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.

Переместимся в Европу. Свяжемся с посольством Беларуси во Франции. С нами на связь посредством Интернета выходит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь по Франции Павел Павлович Латушко. Павел Павлович, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время с нами поговорить. Расскажите, пожалуйста, что будет происходить 11 октября в посольстве. Как много гостей вы ждете в этот день?

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь по Франции:

Пасольства Беларусі ў Францыі праінфармавала ўсіх грамадзян Беларусі, якія пражываюць як у Французскай Рэспубліцы, так і ў Іспаніі, Партугаліі, аб магчымасці прыняць удзел у галасаванні. Мы запрасілі іх у дзень выбараў прыехаць да нас і зрабіць свой выбар. Тэхнічныя пытанні: створаны спецыяльны пакой, дзе знаходзіцца вурна, інфармацыя аб усіх кандыдатах. Усе грамадзяне Беларусі, якія ў гэты дзень будуць знаходзіцца ў Парыжы, таксама змогуць прыняць удзел у галасаванні. Ці яны прыехалі ў Парыж па турыстычных мэтах, ці па прыватных прычынах, ці ў службовую камандыроўку. Мы бачым сёння даволі вялікае зацікаўленне з боку беларускай дыаспары, якая тэлефануе ў беларускае пасольства і пацвярджае свой удзел у галасаванні 11 кастрычніка.

Павел Павлович, большое спасибо за то, что нашли время на это интервью. Искренне желаю, чтобы выборы на вверенном вам избирательном участке прошли на самом высоком уровне. Всего доброго.

Павел Латушко:

Мы перакананы. Вялікі дзякуй вам.