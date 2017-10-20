Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть подъемными для населения: подробности большого разговора во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть подъемными для населения. Такую задачу сегодня поставил Президент на республиканском семинаре, посвящённом совершенствованию и развитию сферы ЖКХ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема, безусловно, важная для каждого белоруса. По оценкам экспертов занимает второе место по значимости после занятости. Поэтому неудивительно, что именно эту область можно назвать приоритетной для руководителей регионов. Сегодня около 66 % населения положительно оценивают работу коммунальных служб. Этого недостаточно. Решить надо немало вопросов. Один из них – тарифы и стоимость услуг. В 2018 году тарифы на услуги ЖКХ будут утверждены решением Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы неоднократно договаривались о том, что тарифы повышаем только на 5 долларов в год и индексируем их в увязке с ростом доходов населения. Насколько мне известно, такое повышение уже произошло – в январе 2017 года. Вместе с тем Правительство, министерства ведущие, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8 % и начинаете дальше пугать людей, что в декабре ещё увеличите на 10 %. И это при том, что с ноября, все объективно будут платить больше в связи с включением отопления. Это антинародный подход к делу. Так быть не должно. Это приведёт к значительному росту платежей, что несомненно вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс.

Я не понимаю, вы вместе с правительством, губернаторы, кому хотите угодить – своим людям или неким организациям международным? Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на 5 долларов и в дальнейшем – никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъёмными для народа. В этой связи я уже сказал Правительству, Комитету государственного контроля детально проверить и 1 января 2018 года утвердим эти тарифы с новым решением Президента.

Хочу подчеркнуть, не надо будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. Это вопрос в том числе и политический. Спешка здесь не допустима. Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подаёт, не жировали и не решали свои проблемы за счёт населения. И тогда примем решение, когда мы будем выходить и как будем выходить на стопроцентную оплату. Но я убеждён, когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода эти тарифы, опыт у нас есть, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть и 90 %.

В зале – около двух с половиной сотен приглашённых. Это представители правительства, Администрации Президента, руководители министерств и ведомств, исполкомов. Все те, кто каждый день связан с жилищно-коммунальными вопросами. Обращение с отходами, качество питьевой воды, состояние дорог, освещение улиц, содержание подъездов и дворов, теплоснабжение. Сегодня это самая дорогая услуга. На подогрев воды идёт более 30 % от суммы жировки. Здесь имеются большие резервы для экономики. Для производства тепловой энергии активнее надо использовать местные виды топлива. Однако пока здесь не всё благополучно. Устанавливаются факты использования переувлажнённого древесного топлива, не в лучшем состоянии котельное хозяйство.

Александр Лукашенко:

Тепло сегодня стоит очень дорого, завтра будет ещё дороже, и любая оптимизация котельного хозяйства оборачивается выгодой и для потребителей, и для государства. Кроме того, не надо забывать о плановой замене изношенных теплосетей. Если не выполнять в необходимых объемах, в будущем получите большие проблемы, с которыми регулярно сталкиваются наши соседи. В России, Украине из-за этого замерзают не только кварталы, но и целые города. У нас недопустимо, чтобы замерз даже один отдельно взятый дом. Надеюсь, вы меня услышали.