Беларусь призывает к выстраиванию новой, более справедливой и сбалансированной системы отношений

19 октября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 11 государств.

Место каждой из стран, по мнению Президента, в этой системе определяется не военной мощью и политико-экономическими ресурсами, а реальным вкладом в решение актуальных задач современности, а также уважительным отношением к менталитету, культуре, политическим и религиозным взглядам партнёров. Именно этими принципами руководствуется Беларусь при формировании многовекторной внешней политики.

- Пройдёт совсем немного времени, и вы, уважаемые дипломаты, узнаете Беларусь ближе и основательнее. Ощутите магию природы, красоту городов и сёл, увидите промышленные предприятия и социально-культурные объекты, познакомитесь с нашей богатейшей историей. А главное – с народом, который выдержал столько боли и страданий, как, пожалуй, никто другой, но не растерял своих главных качеств: доброты, открытости, искренности, толерантности, собственного достоинства, гордости за свою землю, непринятия насилия в любой форме, - сказал Президент.