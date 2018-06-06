Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России

Новости Беларуси. Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства 6 июня стали предметом дискуссий на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии, политологи, экономисты и дипломаты обсуждают главные вызовы экономической, технологической и информационной безопасности союза Беларуси и России. В центре внимания экспертов и предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии наук:

Для России и Беларуси вопрос геостратегического выживания в XXI веке – это сделать все возможное для успехов таких проектов, как Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС (Беларусь сейчас страна-наблюдатель в ШОС).

Сергей Рахманов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Надо ставить вопросы об информационной безопасности, что тоже немаловажно. Потому что это серьезная проблема, которая в мире возникает, причем это касается многих фронтов. Кроме этого, тут много других аспектов, которые связаны в конце концов даже с угрозами в плане мировоззрения, потому что идут воздействия на сознание наших людей, в том числе молодежи.