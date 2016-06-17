Старт движения электропоездов «Гомель-Минск» и строительства детской больницы: рабочая поездка Президента в Гомельскую область

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал старт регулярному движению электропоездов между Минском и Гомелем и «зеленый свет» строительству новой областной больницы. 17 июня глава государства посетил самый южный регион нашей страны. Рабочая поездка началась с визита на гомельский железнодорожный вокзал, где Александру Лукашенко рассказали о развитии дорожной сети Беларуси и электрификации дорожного полотна.

Президент на площадке гребного канала не ради спортивного интереса. Скоро Олимпиада, а отечественные гребцы в спорте, как наши дороги – белорусский бренд. В ходе этой рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область речь идет о скоростях строительства больницы и дорог.

«Добро на старт для поезда» Президент дал для диспетчера с космической фамилией Терешкова. Это весьма символично, ведь действительно сегодня Белорусская железная дорога поднялась на новую высоту. Электрифицировано южное – самое загруженное железнодорожное направление в стране.

Событие важное настолько, что на торжественное открытие пригласили Президента. С железнодорожниками у Александра Лукашенко давняя дружба. В середине 90-х люди в золотых погонах подставили плечо: пока бастовали метрополитеновцы, поезда столичной подземки водили машинисты локомотивов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня мама работала когда-то на железной дороге, по железной дороге в школу ходил, хорошо знал железнодорожников. У меня самые добрые впечатления о людях-железнодорожниках. С детства и будучи Президентом я убедился в своих твердых убеждениях, что здесь не люди, а кремень. Это я вам не льщу.

Теперь у белорусских железнодорожников появилось новое правило – трех «Э». Электрификация позволяет экономить и улучшать экологию. Только на участке от Гомеля до Осипович за год сократится выброс вредных веществ по объему кратный 80 железнодорожным вагонам. Поэтому к 2020 году на БелЖД хотят электрифицировать каждый четвертый километр своего полотна. И особенно в направлении границ.

За пять лет Беларусь своими силами электрифицировала дорогу от Минска до Гомеля, чего не смогли сделать даже в сытые советские годы.

Каждый третий пассажирский состав внутри Беларуси едет в Гомель. За 2015 год из Минска в этот самый южный областной центр и обратно перевезли 10 млн пассажиров. Это население всей страны.

А теперь поезда на самом загруженном участке станут на 20% быстрее двигаться и на столько же сократятся расходы на их движение. И все благодаря электрификации.

Теперь провода должны связать Молодечно с границей Литвы, а Жлобин – с Калинковичами. Железная дорога – локомотив, который отражает движение всей экономики. На юго-западе Гомельской области новое Петриковское месторождение, а рядом – «Гранит». Именно сила тока укрепляет перспективы для движения железнодорожников по шелковому пути XXI века.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Создание тарифных условий, те, которые могут быть привлекательными, должны быть привлекательными для наших клиентов. И, соответственно, выстраивать эту логистику перемещения товаров именно по конкурентным тарифам и по хорошим коридорам. Тогда это и есть вопрос экспорта услуг. Если говорить о взаимоотношении с Белорусско-китайским индустриальным парком, то процесс у нас начался, мы работаем с резидентами парка. И в первую очередь мы рассматриваем их как клиентов и как партнеров.

Белорусская железная дорога станет одним из крупнейших потребителей энергии со строящейся АЭС. Президенту докладывают о пользе киловатт и длине автомобильных дорог. Беларусь на перекрестке экономических интересов, и деньги буквально необходимо подобрать с обочин трасс. И чем они будут комфортнее и скоростнее, тем больше транспорта будет проезжать через нашу страну.

Новые автомагистрали в ближайшие годы будут строить сразу в трех направлениях. Из Минска через Гродно в Польшу, из Витебска в Латвию и через Полоцк в Литву. Долгожданную трассу «Минск-Гомель» откроют ко Дню Независимости. Со словами благодарности гомельчане обращаются к Президенту.

Еще одна просьба гомельчан – помочь со строительством новой детской больницы. В адрес Президента пришло коллективное письмо, глава государства дал поручения. Строительство нового корпуса на 152 койки уже началось.

Эта больница Гомелю нужна. Детский стационар обслуживает и область, и город. И причина не в том, что дети стали чаще болеть. Нет. Мамы стали чаще попадать в роддом. За четыре месяца 2016 года по сравнению с прошлым коэффициент рождаемости вырос на 5%.

Олег Зимелихин, главный врач Гомельской областной детской клинической больницы:

Необходим центр, где бы маленький пациент получит полный объем медицинской помощи. Или профилактической, или лечебной. Поэтому объединения уже давно ждет Гомельская область, объединения педиатрической службы в одном едином центре.

Президент дает поручение построить не больницу, а мечту. Для детей же. Губернатор области Владимир Дворник предлагает даже сделать от нового здания до сквера тоннель для маленьких пациентов. Александр Лукашенко добавляет: оборудование должно быть самое современное, а сама стройка – всенародным делом.

Александр Лукашенко:

Со всех источников: и город, и область должны шевелиться как-то. И меценаты, и бизнесмены, и все. Я готов свою зарплату отдавать, но надо собирать понемногу-понемногу, чтобы это была общенародная стройка. Не надеяться только на республиканский бюджет. Это будет самая современная больница. Мы не можем строить в XXI веке прошлого века медицинские учреждения. Поэтому – это дети – и оборудование должно быть соответствующее, он берет на себя. Поэтому, кровь из носу, нам надо быстро строить здесь. Я буду контролировать и всячески будем, со всех источников поддерживать вас. Если это там 750 миллиардов, то 350-400 миллиардов мы должны из республиканского бюджета изыскать.

Первая ласточка всенародной помощи – деньги, заработанные на республиканском субботнике. А это 64 миллиарда рублей. Куда пойдут эти средства, можно увидеть более персонифицировано на примере вот этой семьи. Молодая мама из Жлобина Анна Домарацкая с полугодовалым сыном Колей в этой старой больнице третий раз. И лечением, и отношением довольна. Но врачебной заботе негде развернуться – тесно.

Анна Домарацкая, мама пациента:

Нам есть с чем сравнить, мы были на консультации в Минске. Особо ничем не отличаются и врачи, и лечение. Лекарств, массаж – все устраивает. Но, единственное, по условиям. Не очень устраивают условия. Палата тесная, две мамы с двумя детьми. Очень мало.

Правда, теперь у Анны появилась возможность быстрее и комфортнее добраться в столицу. Но и местная медицина региональная только по географическому принципу. Еще здоровее она станет после открытия нового корпуса. И сегодня областное здравоохранение ступило на новый путь развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.