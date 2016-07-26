Дипломат Валерий Воронецкий: австрийский инвестор с удовольствием идёт в Беларусь

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и Республике Хорватия Валерий Воронецкий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Валерий Иосифович, этот календарный год по праву можно назвать Годом Австрии в Беларуси. Во-первых, осенью прошлого года в рамках саммита ООН – первая встреча двух президентов – Беларуси и Австрии. И, конечно, открытие посольства Австрии в Республике Беларусь, при том, что Австрия закрыла свои представительства в странах Прибалтики. Расскажите, уж не на какие кнопки, но какие ноты в этой игре вам пришлось извлекать? Всё это, безусловно, при вашем непосредственном участии. Это – колоссальный дипломатический успех.

Валерий Воронецкий, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и Республике Хорватия:

Это, прежде всего, проявление интереса Австрии к нашей стране. И надо честно сказать, что этот интерес растёт. Открытие посольства Австрии в Беларуси само за себя говорит. Действительно, состоялась очень важная встреча президентов в Нью-Йорке, состоялся первый визит министра иностранных дел Австрии в Беларусь. И всё это было решающим для того, чтобы наши отношения, отношения между Беларусью и Австрией, были выведены на качественно новый уровень. Это связано, в первую очередь, со значительным экономическим интересом австрийского бизнеса к нашей стране. Во многом, этот интерес связан и с теми условиями экономическими, которые создаются в нашей стране для иностранного инвестора. Надо сказать, что австрийский инвестор с удовольствием идёт в Беларусь. Здесь реализуется ряд очень важных, значимых, по каким-то направлениям, я бы даже сказал – стратегических инвестпроектов, которые будут иметь большое значение для развития нашей экономики.

Валерий Иосифович, я понимаю, что вы должны отвечать, как дипломат. Но существует целый ряд европейских стран, которые не так активно действовали в течение последних лет, как Австрийская Республика. Вы же о чём-то говорите с местной бизнес-элитой. Что вы им рассказываете? На какие кнопки вы давите, если можно так сказать?

Валерий Воронецкий:

Это вопрос прямой. На него я не могу ответить достаточно прямо, чтобы не раскрывать все нюансы наших отношений и той дипломатической работы, которая ведётся. Но я должен просто сказать, что, конечно, мы показываем преимущества прихода в Беларусь. Преимущества работы на белорусском рынке. Те возможности, которые даёт белорусский рынок с учётом нашего членства в Евразийском союзе для наращивания торгово-экономического взаимодействия с Австрией. В том числе, и для выхода на большой рынок Евразийского союза.

Насколько я осведомлён сотни миллионов за последние годы – прямые инвестиции в Беларусь из Австрии. Но, в основном, насколько мне известно, – это строительство каких-то предприятий «под ключ»?

Валерий Воронецкий:

Да, это – строительство, по сути новых производств, основанных на новых австрийских и европейских технологиях. И, должен сказать, что с хорошими перспективами по наращиванию такого сотрудничества и таких проектов. Могу сказать, что интерес просто на глазах растёт к нашей стране. И только в этом году, когда проходил в Вене инвестиционный форум белорусско-европейский, были проведены переговоры с рядом австрийских инвесторов очень крупных по реализации в Беларуси очень интересных проектов.

В свою очередь, Беларусь экспортирует в Австрию продукцию не высокотехнологичную, без супербольшой добавленной стоимости. По сравнению с другими странами, скажем, с нашими соседями, я имею в виду Прибалтику, Украину и Польшу, мы выглядим точно так же? Или у них дела получше в отношении высокотехнологичного товара?

Валерий Воронецкий:

Я бы не сказал. Как раз с Польшей у Австрии достаточно активные торговые связи, они в Европейском союзе, у них нет никаких ограничений, таможенных барьеров, пошлин. И понятно, что это позволяет достаточно активно развивать торговлю. Но, что касается Беларуси, с учётом этих факторов, о которых я сказал – таможенных ограничений – конечно, нам сложнее. Но, тем не менее, мы имеем свою нишу на австрийском рынке. Уверен, что с реализацией новых инвестиционных проектов австрийского бизнеса в Беларуси, торговля между нашими странами будет расти. И не только торговля товарами, но и торговля услугами. Потому что есть прямая зависимость между наращиванием экономического сотрудничества между двумя странами, наращиванием присутствия австрийского капитала в нашей стране и с оказанием нашими предприятиями услуг австрийскому бизнесу. И поэтому экспорт белорусских услуг в Австрию растёт, соответственно, по мере расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами

Валерий Иосифович, когда открывалось посольство Австрии в Республике Беларусь, министр иностранных дел Владимир Макей сказал такую фразу, что руководство Австрии приняло непростое, но мужественное и правильное решение об открытии посольства. Мужественное – слово, нечасто используемое в дипломатической лексике. Можно ли сделать вывод о том. что слишком многие были против такого сближения и, наверняка, собственно и мы с вами говорили до того, как включили камеры, страны Прибалтики были удивлены тем, что взамен на закрытие посольств в Прибалтике открылось посольство в Беларуси. Вы чувствовали это давление?

Валерий Воронецкий:

Отношения между странами Евросоюза имеют тоже свою специфику, связанную с интересами этих стран, в том числе, и в Беларуси. Поэтому, когда какая-либо страна предпринимает определённые шаги в отношении развития сотрудничества и так далее, это каким-то образом влияет на контекст отношений других стран.

Ревность?

Валерий Воронецкий:

Да. Конечно, главным образом, действуют экономические и политические интересы этих стран. Поэтому тогда происходит определённая корреляция в отношениях и, конечно, всё очень непросто. Но австрийцы в этом отношении поступили очень мудро, правильно, прагматично. Руководствуясь своими экономическими интересами, в первую очередь. Потому что они здесь увидели большую перспективу для себя, для своего бизнеса. И потом, надо учитывать, что Австрия большую часть своего ВВП, по сути, производит за рубежом, создавая свои предприятия в разных частях света. Вот сейчас они видят хорошую для себя перспективу работы на белорусском рынке. Опять же, с учётом, безусловно, нашего членства в евразийском союзе.

Скажите, находясь в Вене, как Вам видится Евросоюз? Это – группа равных или есть самые равные среди равных? Существует ли центр притяжения, какой-то магнит или, скажем, точка правды или точка власти в этом Евросоюзе?

Валерий Воронецкий:

Думаю, это ни для кого не секрет, что мотором Евросоюза изначально, с момента его образования были две страны: Германия и Франция. Собственно говоря, и сегодня они во многом задают тон в Евросоюзе. Германия всегда стремилась к расширению интеграционных процессов и к расширению Европейских Сообществ и потом Евросоюза. С учётом, опять же, своих геополитических интересов. А Франция больше, в противовес, за углубление интеграции – с тем, чтобы сдерживать определённым образом Германию в этих процессах, чтобы сохранять баланс в Евросоюзе. И вот через этот баланс между расширением и углублением европейской интеграции и шло развитие Европейского союза. Конечно, другие страны, безусловно, имеют равные права и обязанности.

В этой семье Австрия выглядит сильным богатым братом? Или отстранённым наблюдателем? Или активным деятелем? Как бы Вы это описали образно?

Валерий Воронецкий:

В этой семье Австрия выглядит очень достойно. Она имеет свою независимую позицию, её отстаивает. Безусловно, она придерживается общей политики Евросоюза, но всегда имеет свой голос и он звучит достаточно громко, если Австрия не согласна с теми или иными подходами, которые формируются в Брюсселе. Могу сказать, что это очень уважаемый член Европейского союза.

Валерий Иосифович, история белорусской национальной дипломатии не очень велика. Все мы вышли из шинели Сталина, как говорится, из Советского Союза, и школа дипломатии была советская. Но, что называется, позиция у белорусской дипломатии совершенно другая – за плечами не стоит огромная советская держава. Вы прошли моменты и видели все пути развития национальной дипломатии, как Вы считаете, какой период был самым сложным или опасным, или, может быть, ещё неподготовленным в истории, когда мы сейчас отмечаем 25 лет нашей независимости?

Валерий Воронецкий:

Что касается белорусской дипломатии, да, как дипломатия белорусского государства, она имеет небольшую историю. Но надо понимать, что наш народ не появился здесь 100 лет назад или 50 лет назад, он живёт здесь веками, тысячелетиями. И, конечно, наша земля, наша страна и наш народ имеют очень мощное глубокое историческое наследие. Мы можем, конечно, вспоминать и говорить, что Полоцкое княжество – начало нашей государственности. ВКЛ, безусловно, является частью нашей истории, очень значительной. Но и до создания Полоцкого княжества здесь тоже жили люди, имели свои интересы, поэтому, могу сказать, что белорусская дипломатия основывается на тех традициях, которые здесь уже существовали и в Средние века. Потому что можно вспомнить канцлера Льва Сапегу – он был величайшим дипломатом. И можно приводить немало примеров, и я убеждён, что вот этот исторический опыт и тот дух, который был заложен, тот опыт, через который прошёл наш народ, в том числе, Средние века – он, безусловно, заложен и имеет своё влияние на нашу нынешнюю действительность. Я убеждён, что нам надо возвращаться к нашим историческим корням, нам нужно знать свою историю, потому что это укрепляет и будет укреплять, консолидировать и наше общество, и наше государство. Поскольку история формирует дух нации, это очень важно.