Прямой эфир

27 июля завершится формирование участковых избирательных комиссий

27 июля 2016 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси завершается формирование участковых избирательных комиссии. В течение последних нескольких недель документы на участие в работе избиркомов принимались от представителей трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий. 

Всего  в стране будет  работать больше 6000 комиссий. В следующие три дня пройдут первые организационные собрания, на которых изберут председателя, заместителя и определят графики работы. 

Сергей Хильман, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В состав участковой комиссии выдвигаются люди, которые уже неоднократно принимали участие в работе комиссии. И, в основном, предпочтение администрацией района отдаётся таким гражданам, которые уже знакомы с Избирательным кодексом, с избирательными нюансами и имеют опыт работы. В состав комиссии будут включены и граждане, которые ранее не принимали участия в участковых комиссиях, но они могли быть наблюдателями, могли оказывать содействие работе участковых комиссий.

Тем временем, в окружные комиссии республики подано уже 84 пакета документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Палаты Представителей Национального собрания. Чтобы заявить о себе есть ещё 5 дней. Выдвижение продлится до 1 августа. Сама регистрация пройдет со 2 по 11 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019 # Сергей Хильман

Другие новости рубрики

Все новости
Дипломат Валерий Воронецкий: австрийский инвестор с удовольствием идёт в Беларусь
26 июля 2016 20:10

Дипломат Валерий Воронецкий: австрийский инвестор с удовольствием идёт в Беларусь

«Есть неудовлетворение состоянием отдельных направлений»: Президент – о работе Госпогранкомитета
26 июля 2016 17:20

«Есть неудовлетворение состоянием отдельных направлений»: Президент – о работе Госпогранкомитета

Александр Лукашенко: «Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы»
26 июля 2016 14:27

Александр Лукашенко: «Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы»