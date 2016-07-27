27 июля завершится формирование участковых избирательных комиссий

Новости Беларуси. В Беларуси завершается формирование участковых избирательных комиссии. В течение последних нескольких недель документы на участие в работе избиркомов принимались от представителей трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий.

Всего в стране будет работать больше 6000 комиссий. В следующие три дня пройдут первые организационные собрания, на которых изберут председателя, заместителя и определят графики работы.

Сергей Хильман, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В состав участковой комиссии выдвигаются люди, которые уже неоднократно принимали участие в работе комиссии. И, в основном, предпочтение администрацией района отдаётся таким гражданам, которые уже знакомы с Избирательным кодексом, с избирательными нюансами и имеют опыт работы. В состав комиссии будут включены и граждане, которые ранее не принимали участия в участковых комиссиях, но они могли быть наблюдателями, могли оказывать содействие работе участковых комиссий.

Тем временем, в окружные комиссии республики подано уже 84 пакета документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Палаты Представителей Национального собрания. Чтобы заявить о себе есть ещё 5 дней. Выдвижение продлится до 1 августа. Сама регистрация пройдет со 2 по 11 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.