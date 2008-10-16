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Союзный бюджет-2009 принят в первом чтении

16 октября 2008 16:54
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Он увеличится по сравнению с нынешним годом на 20%. За это решение единогласно проголосовало Парламентское собрание Союза. В будущем году бюджет составит почти 5 миллиардов российских рублей. Большая часть отчислений придется на Россию – более 3 миллиардов, 1 миллиард 700 миллионов – белорусский взнос. Во втором чтении проект бюджета союзные парламентарии рассмотрят завтра. Увеличение бюджета позволит предусмотреть финансирование 42-х союзных программ. Основное внимание сосредоточат на инновационных, прорывных проектах. Сегодня при Парламентском собрании Союза Беларуси и России образован Научно-консультативный совет.

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