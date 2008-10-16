В Азербайджане подводят итоги прошедших накануне президентских выборов

Уже обработано большинство бюллетеней. По предварительным данным, почти 90% избирателей отдали голоса за действующего президента страны Ильхама Алиева. Ликование на улицах Баку не стихало до самого утра. По сравнению с выборами 2003 года вотум доверия Алиеву вырос на 14%. Инаугурация вновь Избранного Президента Азербайджана пройдёт в конце октября. За выборами следили более тысячи международных наблюдателей, в том числе и белорусские. По их мнению, граждане голосовали активно, спокойно, явка была высокая.