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В Азербайджане подводят итоги прошедших накануне президентских выборов

16 октября 2008 07:48
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Уже обработано большинство бюллетеней. По предварительным данным, почти 90% избирателей отдали голоса за действующего президента страны Ильхама Алиева. Ликование на улицах Баку не стихало до самого утра. По сравнению с выборами 2003 года вотум доверия Алиеву вырос на 14%. Инаугурация вновь Избранного Президента Азербайджана пройдёт в конце октября. За выборами следили более тысячи международных наблюдателей, в том числе и белорусские. По их мнению, граждане голосовали активно, спокойно, явка была высокая.

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