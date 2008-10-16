Правительство Украины одобрило законопроект о выделении средств на досрочные выборы 7 декабря

Поправки в госбюджет текущего года члены кабинета министров одобрили практически единогласно. Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что правительство не будет выделять деньги на выборы, а ее фракция не будет за это голосовать. Тем временем в Киеве проходит всеукраинский крестный ход. Его участники выступают против вступления страны в НАТО. Они представляют часть патриотических организаций Украины, которые считают, что Северо-атлантический альянс чужд православным восточно-славянским народам.