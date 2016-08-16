Прямой эфир

Совместные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2016» начинаются в Псковской области

16 августа 2016 05:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тем временем воинские подразделения стран Организации договора по коллективной безопасности прибыли в Псковскую область России. Здесь начинаются совместные учения «Взаимодействие-2016». К маневрам привлечены национальные контингенты Вооруженных Сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего задействовано около 6 тысяч военнослужащих и до тысячи боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Куприк, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
От Республики Беларусь сюда прибыла оперативная группа Министерства обороны, офицеры, входящие в штаб командования сил оперативного реагирования, а также контингент от 103-й бригады. Это управление и подразделение, которое будет принимать непосредственное участие в практических действиях.

Учения будут проходить в три этапа. В рамках первого будет проведен оперативный сбор с командованием КСОР. Далее последует планирование совместной операции и отработка практических действий войск. В частности, локализация районов вооруженного конфликта и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

# Военные учения # Сергей Куприк

Другие новости рубрики

Все новости
Поддержка населения, кадры и эффективное производство: Александр Лукашенко неожиданно посетил Малоритский район
15 августа 2016 18:37

Поддержка населения, кадры и эффективное производство: Александр Лукашенко неожиданно посетил Малоритский район

Совещание Президента в Малорите: «Контролировать выполнение показателей эффективности я буду постоянно»
15 августа 2016 18:35

Совещание Президента в Малорите: «Контролировать выполнение показателей эффективности я буду постоянно»

Александр Лукашенко в Малорите: «Цены не должны расти сейчас, мы с вами уже определились»
15 августа 2016 17:48

Александр Лукашенко в Малорите: «Цены не должны расти сейчас, мы с вами уже определились»