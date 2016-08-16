Совместные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2016» начинаются в Псковской области

Новости Беларуси. Тем временем воинские подразделения стран Организации договора по коллективной безопасности прибыли в Псковскую область России. Здесь начинаются совместные учения «Взаимодействие-2016». К маневрам привлечены национальные контингенты Вооруженных Сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего задействовано около 6 тысяч военнослужащих и до тысячи боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Куприк, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

От Республики Беларусь сюда прибыла оперативная группа Министерства обороны, офицеры, входящие в штаб командования сил оперативного реагирования, а также контингент от 103-й бригады. Это управление и подразделение, которое будет принимать непосредственное участие в практических действиях.

Учения будут проходить в три этапа. В рамках первого будет проведен оперативный сбор с командованием КСОР. Далее последует планирование совместной операции и отработка практических действий войск. В частности, локализация районов вооруженного конфликта и уничтожение незаконных вооруженных формирований.