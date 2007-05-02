В Москве завершилась пресс-конференция посла Эстонии

В своем выступлении дипломат Марина Кальюранд прокомментировала решение эстонских властей о переносе воинского захоронения.По её словам, на прежнем месте стали собираться различные маргинальные элементы. Также посол отметила, что Таллинн готов к диалогу с Москвой. Однако пока конструктивный разговор между сторонами не получается. Между тем, пикеты у эстонского посольства российская молодёжь намерена продолжить до 9 мая включительно. В ответ, диппредставительство Эстонии приостановило предоставление консульских услуг российским гражданам.