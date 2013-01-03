Сокращение чиновников в Беларуси не должно навредить системе госуправления

Новости Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко провел рабочую встречу с главой Администрации Президента Андреем Кобяковым и своим помощником Натальей Петкевич. В октябре они возглавили государственную комиссию, которой было поручено выработать предложения по оптимизации структуры, численности и функций госорганов. В ходе сегодняшней встречи обсуждались предварительные итоги этой работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что это будет, как минимум, 25%. Такое время настало. Если мы говорим о дебюрократизации, то, естественно, надо, чтобы чиновников было меньше. С другой стороны, это не должно быть чисто механически. Потому что мы можем нанести вред государственному управлению. Есть определенные устоявшиеся законы, пусть они субъективны, но они выстраданы людьми, и надо четко представлять, сколько в организации должно быть человек, чтобы она эффективно работала. 25% - это, так сказать, средний показатель. Это не значит, что мы должны сократить государственных служащих там, где они, прежде всего, нужны и где сокращать уже невозможно. Например, в райисполкомах, они у нас и так небольшие по численности, и мы все больше переносим центр тяжести в управлении на исполнительные комитеты на местах. Они у нас сегодня там и за райкомы партии работают, и за другие организации, поэтому здесь надо быть более аккуратными и осторожными. Но в то же время я получаю (и говорил об этом) информацию, что некоторые наши местные руководители превращаются в удельных князьков. Вот это уже, наверное, мало имеет отношения к сокращению численности госслужащих, а к эффективности нашего контроля за этими структурами, подразделениями и конкретными людьми. Я это буду иметь в виду в своей работе, но вам непосредственно надо будет этим заниматься. Что касается сокращения отдельных органов, министерств, ведомств, я тоже ознакомился с ними, честно говоря, я не готов по данному направлению принимать решение. Надо еще раз посоветоваться с правительством и другими. В частности, предлагается сократить Министерство торговли. Может быть, если исходить из кабинетных, чисто рыночных выкладок. Но, с другой стороны, что больше всего волнует людей сегодня? Те проблемы, которые сегодня формируются в сфере торговли. Так, может быть, нам Министерство торговли перенацелить на решение конкретных задач, которые беспокоят наших людей. Но я к примеру говорю. Поэтому давайте не будем торопиться сегодня в плане сокращения этих организаций, равно как и предлагают сократить Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Мы к этому уже не единожды подходили. Но, во-вторых, где больше всего проблем, которые волнуют людей: в ЖКХ. Поэтому я еще раз говорю: надо нам в какой-то степени отойти от этих рыночных теоретических рассуждений, а исходить из конкретных задач и ситуаций, которые складываются у нас в стране. И если министерства работают неэффективно, в том числе названные (я с вами абсолютно здесь согласен, они себе пока еще и место в полном объеме не находят), ну так надо их озадачить так, чтобы они вертелись, крутились и решали те проблемы, которые сегодня волнуют людей.