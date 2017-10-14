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Собираем уже предвыборные команды: объединение «Белая Русь» готовится к выборам депутатов местных советов

14 октября 2017 12:20
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Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» начало подготовку к компании по выборам депутатов местных советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, они должны пройти не позднее середины февраля 2018 года.

14 октября на встрече в Минске лидеры организации заявили об амбициозных планах. «Белая Русь» сконцентрируется не только на наблюдении за выборами. Уже составлены списки кандидатов от объединения, а так же общая программа, с которой они пойдут на выборы.

Собираем уже предвыборные команды: объединение «Белая Русь» готовится к выборам депутатов местных советов-1

Эдуард Кузнецов, член совета Первомайской организации Минска Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Уже обговариваем с нашими кандидатами, которых мы планируем выдвигать, их перспективы, их желания. Собираем уже предвыборные команды и готовимся к выдвижению в различные органы предвыборной кампании – то есть и наблюдательные, и участниками непосредственно на улицах, на пикетах.

Обсуждаемым остается вопрос и о трансформации объединения в политическую партию.

За последние пять лет были предприняты конкретные шаги по изменению устава и программы.

# Фотофакт # Белая Русь # Эдуард Кузнецов

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