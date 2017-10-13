Мы создаем совместные предприятия и не боимся, что нас завтра кинут: Александр Лукашенко – председателю Милли Меджлиса

Новости Беларуси. Усиление роли парламентариев в работе интеграционных объединений, а также в развитии двухсторонних отношений. О перспективах белорусско-азербайджанского сотрудничества 13 октября шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Милли Меджлиса Азербайджана. В 2017 году наши государства наторговали почти на 100 миллионов долларов, таким образом преодолев тенденцию снижения взаимного товарооборота. И здесь, в продвижении дальнейшего экономического роста, ставка на поддержку парламентариев. В ходе беседы были затронуты и вопросы, которые обсуждались в Сочи на встрече лидеров стран-участниц СНГ. В 2018 году Беларусь и Азербайджан отметят 25-летие установления дипотношений. Встреча Президента с председателем парламента дружественной страны – своеобразный итог азербайджанских дней в Беларуси. С понедельника разные делегации из официального Баку встречаются с белорусскими коллегами. Парламентарии – важный инструмент для диалога и контроля за исполнением решений в межгосударственных форматах. На прошедших недавних саммитах СНГ и ЕАЭС в Сочи Александр Лукашенко говорил об усилении роли депутатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В СМИ по разному интерпретируют мое высказывание по поводу Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как будто белорусы за то, чтобы ее разогнать, хотя мы были инициаторами усиления роли Межпарламентской ассамблеи СНГ, а занчит – депутатов. Если она будет так работать, как сейчас, – что-то там обсуждать, – это хорошо, что встречаются, обсуждают, но должен быть эффект от этого. Мы предложили: надо усиливать Парламентскую ассамблею СНГ, если мы ее оставляем. Как усиливать, мы уже знаем. Потому что парламентаризм в мире известен давно. Формы и методы работы парламентов давно известны – выбирай любой и приспосабливай к Межпарламентской ассамблее СНГ. Я думаю, что МПА СНГ должна иметь такое измерение, как контроль за принятыми решениями глав государств и правительств. У нас этого не хватает. И в этом плане возникает необходимость более тесного контакта с ведомствами, в данном случае СНГ. Почему министру тому или иному, или руководителю совета министров иностранных дел, обороны, государственной безопасности не прийти и не доложить депутату, как действовать будем, основные угрозы, как выполняются те решения, которые приняты. Думаю, и парламент должен обладать определенными функциями для принятия решений.

В экономическом плане Беларусь и Азербайджан планируют делать акцент на региональной кооперации. Практика, которая положительно зарекомендовала себя в работе Россией и у нашей страны, и у партнеров из закавказского региона. Открытый недавно в Минске Торговый дом Азербайджана тоже сыграет свою положительную роль в усилении торговых связей. Александр Лукашенко:

У нас очень много направлений сотрудничества. Мы с вами на Кавказе, с Узбекистаном в Центральной Азии самые продвинутые имеем отношения. Самые близкие отношения. Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы идем к вам, создаем совместные предприятия и не боимся, что нас завтра кинут, грубо говоря. Наоборот, мы уже дошли до того, что создаем совместные предприятия и торгуем в третьих странах. Мы идем вместе с вами дальше, на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике.