Александр Лукашенко: Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина

Новости Беларуси. Соотечественниц с праздником продавил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того, что имеет для людей наивысшую ценность. Именно материнская любовь была и остается надежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма.

День матери – это не только дань глубокого уважения и любви тем, кто подарил нам жизнь.

Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны.