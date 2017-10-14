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Александр Лукашенко: Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина

14 октября 2017 11:59
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Новости Беларуси. Соотечественниц с праздником продавил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того, что имеет для людей наивысшую ценность. Именно материнская любовь была и остается надежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма.

День матери – это не только дань глубокого уважения и любви тем, кто подарил нам жизнь.

Это признание на государственном уровне важнейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, что семья и материнство являются приоритетами социальной политики страны.

# Александр Лукашенко # Государственная социальная политика # Фотофакт

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