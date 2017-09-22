«Минск готов стать мостом, связывающим старое с еще не родившимся»: Владимир Макей на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Беларусь призывает поставить точку в холодной войне и предлагает площадку для глобальных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно политическая нестабильность в мире стала результатом военных столкновений и терроризма – уверен Владимир Макей. Причина сложившейся ситуации связана с холодной войной. В эпохальном конфликте так и не была поставлена точка. Архитектуру сотрудничества и безопасности необходимо менять.

И сегодня официальный Минск готов стать большой диалоговой площадкой. Озвучивая инициативы Беларуси в Нью-Йорке, глава МИД еще раз напомнил о предложении главы нашего государства провести новый переговорный процесс по аналогии с Хельсинкским.