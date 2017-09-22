«Минск готов стать мостом, связывающим старое с еще не родившимся»: Владимир Макей на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Беларусь призывает поставить точку в холодной войне и предлагает площадку для глобальных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно политическая нестабильность в мире стала результатом военных столкновений и терроризма – уверен Владимир Макей. Причина сложившейся ситуации связана с холодной войной. В эпохальном конфликте так и не была поставлена точка. Архитектуру сотрудничества и безопасности необходимо менять.
И сегодня официальный Минск готов стать большой диалоговой площадкой. Озвучивая инициативы Беларуси в Нью-Йорке, глава МИД еще раз напомнил о предложении главы нашего государства провести новый переговорный процесс по аналогии с Хельсинкским.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В прошлом году Президент Республики Беларусь выступил с инициативой проведения нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинкским процессом 70-х годов. Разумеется, с пониманием тех проблем и угроз, которые актуальны для всех нас сегодня.
Необходимо говорить о своеобразном расширении и переосмыслении этого формата. Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки – прежде всего, Китай, Россия, США, государства Европейского Союза – начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений.
Республика Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса. Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса в Украине.
Минск готов стать мостом, связывающим старое с еще не родившимся.
По мнению Владимира Макея, Организация Объединенных Наций должна стать практическим инструментом для решения споров без войн и насилия. Он констатировал, что сегодня Генеральная Ассамблея Организации является уникальным дискуссионным форумом, и он критически важен для осознания хрупкости и многообразия мира.