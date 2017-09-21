«Уладзімір Макей падтрымаў дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў»: Беларусь принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Глобальный процесс миростроительства и интеграция интеграций. Таковы инициативы, которые выдвигает Беларусь на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что 21 сентября (по белорусскому времени будет уже глубоко за полночь) в ходе выступления их представит министр иностранных дел нашей страны. Отметим, что в Нью-Йорке Владимир Макей уже провел рабочую встречу с главами внешнеполитических ведомств ОДКБ. Ее участники приняли 3 совместных заявления. Они касаются противодействия международному терроризму, стабильности в мире и ситуации на севере Афганистана.