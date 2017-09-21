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  • «Уладзімір Макей падтрымаў дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў»: Беларусь принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

«Уладзімір Макей падтрымаў дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў»: Беларусь принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

21 сентября 2017 11:00
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Новости Беларуси. Глобальный процесс миростроительства и интеграция интеграций. Таковы инициативы, которые выдвигает Беларусь на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что 21 сентября (по белорусскому времени будет уже глубоко за полночь) в ходе выступления их представит министр иностранных дел нашей страны. Отметим, что в Нью-Йорке Владимир Макей уже провел рабочую встречу с главами внешнеполитических ведомств ОДКБ. Ее участники приняли 3 совместных заявления. Они касаются противодействия международному терроризму, стабильности в мире и ситуации на севере Афганистана.

«Уладзімір Макей падтрымаў дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў»: Беларусь принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке-1

Дмитрий Мирончик, начальник Управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
У рамках мерапрыемстваў сегментаў высокага ўзроўня 72-й сессіі Генеральнай Асамблеі ААН Уладзімір Макей таксама прыняў удзел у канферэнцыі ў падтрымку дагавора аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў.

У ходзе канферэнцыі міністр выказаў поўную падтрымку міжнародным намаганням па забароне ядзерных выпрабаванняў і ў галіне ядзернага нераспаўсюджвання і разбраення.

Па выніках канферэнцыі яе ўдзельнікі прынялі дэкларацыю, якая прадугледжвае ўзмацненне і пашырэнне міжнародных намаганняў у мэтах больш хуткага ўступлення дагавора ў сілу.

Добавим, в общеполитической дискуссии высокого уровня принимают участие представители 193 государств. Это президенты, главы правительств и министерств иностранных дел.

# ООН # Фотофакт # Дмитрий Мирончик # заседание ООН

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