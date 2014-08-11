Следственный комитет: Топ-менеджеры «Нафтана» причинили предприятию ущерб на сумму 4 млрд рублей

Новости Беларуси. 4 млрд рублей убытков. Таков итог противоправных действий топ-менеджеров «Нафтана». Об этом сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время под стражей находятся шесть человек: три должностных лица предприятия, включая заместителя гендиректора, и три представителя частных компаний. Всем подозреваемым предъявлены обвинения: в злоупотреблении служебными полномочиями и пособничестве в этом.

Часть из них уже начали давать показания и выразили готовность возмещать причиненный ущерб. На имущество обвиняемых наложен арест. В ходе обысков изъято более полумиллиона долларов, арестовано семь автомобилей бизнес-класса, а также ювелирные изделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

Установлено, что должностные лица предприятия, действуя группой лиц, по предварительному сговору с представителями коммерческих структур умышленно, вопреки интересам службы, действуя с использованием служебных полномочий, совершили действия, которые причинили тяжкие последствия для предприятия в виде ущерба в особо крупном размере, а также тяжкие последствия для предприятия в виде причинения ущерба в особо крупном размере.