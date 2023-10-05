«Сколько лет сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения». Беларусь и Кыргызстан подписали документ о сотрудничестве парламентов

Новости Беларуси. После встречи с Александром Лукашенко делегация Кыргызстана направилась в Совет Республики. Здесь главы парламентов двух стран сверили позиции по основным направлениям сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание партнеры уделили взаимодействию на международной арене. Минск и Бишкек достаточно эффективно сотрудничают в рамках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. К тому же у нас общие взгляды на складывающую ситуацию в мире. И стороны едины во мнении: наши государства должны объединиться, чтобы эффективно противостоять нападкам со стороны коллективного Запада. Что касается двустороннего взаимодействия, за годы совместной работы Минск и Бишкек нашли множество сфер для совместной плодотворной работы. Немаловажную роль в этом сыграли связи между парламентами Беларуси и Кыргызстана. В этом направлении намерены двигаться и дальше. Подписано соглашение, которое придаст импульс дальнейшему развитию отношений. Планы амбициозные.

Медербек Саккараев, руководитель депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызстана по сотрудничеству с Беларусью:

Сколько лет мы сотрудничаем, у нас до сих пор нет авиасообщения, сегодня подняли вопрос. Решили оперативно его решить. Также у нас решается вопрос молодежи. Этот вопрос подняли, чтобы был обмен студентами. Чтобы мы дальше продолжали наше сотрудничество с белорусской стороной.