Скандал о похищении белорусской гражданки в Нигерии накаляется

МИД Беларуси направил ноту МИД Нигерии с требованием принять срочные меры по освобождению белорусской гражданки. Похитители белорусской гражданки в Нигерии связались с властями этой страны и сообщили свои условия ее освобождения. Об этом сообщила начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина. Напомним, 5 мая в нигерийском населенном пункте Порт-Харкорт была похищена гражданка Беларуси Ирина Экпо-Умо, постоянно проживающая в этой африканской стране. Машина, в которой Ирина возвращалась с работы домой, остановили вооруженные люди, после чего женщина была увезена в неизвестном направлении. Информации относительно требований о выкупе у белорусской стороны нет.

"В связи с тем, что в Нигерии нет дипломатического представительства Беларуси, белорусское внешнеполитическое ведомство обратилось с просьбой в МИД России о передаче полномочий по оказанию содействия в поиске белорусской гражданки посольству России в Нигерии", - заявила Мария Ваньшина.