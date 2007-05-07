Французы выбрали своего президента

53% голосов избирателей получил Николя Саркози. Его соперницу, Сеголен Руаяль поддержали чуть менее 47% избирателей. Через час после объявления итогов второго тура президентских выборов во Франции толпы демонстрантов устроили массовые беспорядки. Несколько десятков протестующих с красно-черными знаменами анархистов ритуально сожгли на парижской Площади Бастилии чучело Саркози, после чего затоптали его ногами. Ранее около 300 анархистов напали на пикеты французской полиции, выставленные на площади. Всего там собралось около пяти тысяч человек - в основном, сторонники, проигравшей выборы, Сиголен Руаяль. Николя Саркози приступит к обязанностям президента Франции 16 мая.