Государство делает ставку на развитие производства вооружения

Совет Республики одобрил закон "О госпрограмме вооружений в оборонном заказе". Документ будет содействовать развитию производственной базы белорусского военно-промышленного комплекса. Он затрагивает интересы около ста промышленных предприятий Беларуси, выполняющих заказы оборонного ведомства, а также создает правовую базу для госпрограммы вооружения, которая действует в республике с 2005 года.

И сегодня же сенаторы законодательно закрепили статус агрогородка как отдельного вида сельского населенного пункта. Поправки в закон "Об административно-территориальном делении" были одобрены. Они позволят сохранить за населением агрогородков льготы и гарантии, предусмотренные для жителей сельской местности.