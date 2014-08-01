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Ситуация в Украине 1 августа

01 августа 2014 14:32
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Новости Украины. Ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной. Активные боевые действия идут в Донецке и его окрестностях. В разных кварталах города прогремели несколько мощных взрывов. Информации о жертвах и раненых пока нет. Известно, что районы, в которые попали снаряды, сильно пострадали. 

Неспокойно и в Луганске. Целый день продолжается обстрел города. Убиты пятеро мирных жителей, еще около десятка ранены. Луганск буквально находится на грани гуманитарной катастрофы — там около недели нет света, большие перебои с поставкой продовольствия. В детской больнице из-за отсутствия электричества работают только отделения хирургии и реанимации, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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