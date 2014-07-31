Александр Лукашенко: Народ должен знать, как живут чиновники и их родственники

Новости Беларуси. В Беларуси предлагается ввести механизм более детального контроля за доходами и имуществом должностных лиц, занимающих ответственное положение, и их родственников. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о совершенствовании законодательства по борьбе с коррупцией.

Планируется также закрепить возможность изъятия стоимости имущества должностного лица, явно превышающей доходы, полученные из законных источников. Какие еще ограничения и запреты хотят ввести в качестве мер борьбы с коррупцией, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

В нашем государстве сложилась практика: перед тем, как принять значимые нормативные акты, их обсуждают на самом высоком уровне. Вот и сегодня на совещании у главы государства говорили о новшествах в законодательстве по борьбе с коррупцией.

Среди участников встречи — руководители контролирующих и правоохранительных структур страны, Администрации Президента и премьер-министр. Разговор в таком составе на тему «как противостоять коррупции» проходит не в первый раз. Однако коренного перелома в борьбе с этим злом, как отметил Президент, пока не произошло.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю, какое может быть настроение у наших государственных служащих, которые встречаются не только с российскими, с другими - сегодня в шоколаде, как в народе говорят. Но это их дело. Это их дело. Пока я Президент, я не могу вам предложить иное, чем есть сейчас. У нас нет лишних денег. У нас нет нефти, газа, на которые там из-за каких-то событий в мире котировки могут подскочить в 1,5 раза - вот, пожалуйста, за счет всего мира получили доходы, распределили там между чиновниками - правильно, не правильно. У нас этого нет. У нас народ живет своей мозолью, как он сам говорит, и за свою копейку. Поэтому если кто-то хочет много получать, при том быстрые, шальные деньги, тогда надо идти в другую сферу деятельности. Я от вас требую одного - не воруйте у государства и не трогайте чужого у своего народа. Если вы где-то заработали на Дальнем Востоке или в Соединенных Штатах Америки, вы честно придите, легализуйте свои деньги. Поверьте, тайной ничего быть не может, особенно у нас в Беларуси при той политике, которую мы проводим. Особенно проводит Президент. Тайной это не будет. Кто-то где-то кому-то шепотом скажет.

Этот вид преступлений препятствует экономическому росту и развитию страны в интересах общества. Ведь разница в доходах коррупционеров и законопослушных граждан, выражаясь дипломатично, не справедлива. Поэтому, как отметил Президент, власти под силу вытравить в стране жажду незаконной наживы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должна быть система. Не должно быть: дайте навала какого-то, наскоком попытки решить эту проблему. Так это бездумно, как с Жилиным произошло. Замахнуться, посадить и прочее, а потом выпустить. Это плохо. Он нанес большой ущерб государству. Компенсировал, не надо его хватать и тащить за решетку, чтобы он в 75 лет окочурился там. Хватайте тех, кто сегодня на ходу и ворует, дай Бог. Я еще раз говорю: это не значит, что мы их прощать должны - ни в коем случае. Ему никто не давал права за счет предприятия, подчиненного себе, квартиру содержать, иметь квартиру в Минске, жену обслуживать за счет государства, себя и так далее. Это непозволительно, это ущерб. Но он был обсчитан, умножен на три. Заплатил - до свидания. Я к тому, что перебора не должно быть, понимаете? Но те, кто сегодня пользуются должностями, детки их и родственники - вот тут надо голову срубать мгновенно. И надо подумать о том, стоит ли разрешать государственному служащему, чтобы его родственники занимались бизнесом вообще. Пришел на госслужбу - служи. Любая попытка решить свои шкурные вопросы, урвав что-то у государства или действовав в обход официальных процедур, через какие-то связи, подношения нужным людям, откаты, распилы, поборы должна наказываться без оглядки на чины, звания и прежние заслуги правонарушителей. В этой связи одна из важнейших ролей в формировании национальной системы борьбы с коррупцией отводится качественному правовому обеспечению.

На уровне главы государства уже обсуждали, какие именно корректировки законодательства по борьбе с коррупцией имеют смысл. Суммировали лучшие международные практики, учли наработки отечественных правоохранителей. В итоге Генеральная прокуратура совместно с заинтересованными органами подготовила проекты закона и указа Президента. Предлагают более детально контролировать доходы и имущество должностных лиц и их родственников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коррупция — это не только взятки, которые у всех на слуху. Коррупционные схемы многочисленны и изощренны, они выявляются в самых различных сферах деятельности и постоянно изменяются в зависимости от жизненных реалий. Это обязывает нас эффективно реагировать на все возникающие коррупционные риски и угрозы. Я полагаю, нам вполне под силу вытравить из отдельных умов жажду незаконной наживы и создать в стране такие условия, которые заставят всякого любителя легких денег крепко задуматься: а стоит ли овчинка выделки? По крайне мере, уважаемые друзья, те сидельцы, которые отбыли соответствующие сроки и отбывают, четко отвечают на этот вопрос: овчинка выделки не стоит.

Законодательство в данной сфере должно максимально учитывать как наработки отечественных правоохранительных органов, так и лучшие международные практики. В конце прошлого года мы с вами определились, какие именно корректировки законодательства в борьбе с коррупцией нам еще необходимы. Итогом работы по закреплению соответствующих подходов стала подготовка Генеральной прокуратурой совместно с иными органами власти проектов закона и указа Президента. Сегодня надо проанализировать, насколько действенны новации, предусмотренные этими проектами, смогут «подорвать» заинтересованность в совершении коррупционных преступлений.

Предлагается следующее в проектах: во-первых, ввести механизм более детального контроля за доходами и имуществом должностных лиц, занимающих ответственное положение, и их родственников. Народ должен знать, как живут чиновники и их родственники. Откуда деньги, откуда собственность у этих людей. По-моему, это нормальная международная норма. Во-вторых, закрепить возможность изъятия стоимости имущества должностного лица, явно превышающие доходы, полученные из законных источников. То есть если обнаружили, что чиновник живет не по доходам, значит, та часть имущества подлежит изъятию. В-третьих, ограничить право на пенсионное обеспечение госслужащих, а также военнослужащих, совершивших тяжкие и особо тяжкие коррупционные и иные преступления. В-четвертых, для обеспечения чистоты управленческого порядка, установить запрет на прием на государственную службу лиц, совершивших преступления определенной категории. Достаточно ли этих мер? Мы должны быть твердо уверенны в том, что даем в руки правоохранителей именно те инструменты, которых так не хватает.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Мы полагаем, что этих мер достаточно, товарищ Президент, на сегодняшний момент, которые позволили бы и дали бы в руки правоохранительных органов дополнительные инструменты в борьбе с коррупцией.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Все меры, которые предлагаются, сегодня адекватны. Они адекватны той ситуации. Достаточны они ли нет, я сказать не берусь по той просто причине, что коррупция развивается также, как и общество: с каждым новым витком развития приобретает новые характеристики, новые формы и новые способы совершения коррупционных правонарушений.

Коррупция сегодня это не только взятки, но и всевозможные преступные схемы обогащения. Президент подчеркнул, что недопустимо лоббирование чиновниками интересов каких-то определенных частных структур. Также Александр Лукашенко обратил внимание Правительства на неоправданный рост зарплат на отдельных предприятиях. Как доложил глава Совета безопасности, такие случаи в стране не единичны.

Александр Межуев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь.

Хотелось бы обратить внимание и на наличие такой проблемы, как продолжающиеся дисбалансы уровня заработной платы и производительности труда. Проведенный Комитетом государственной безопасности по итогам 1 квартала текущего года мониторинг показал, что на фоне сокращения реализации товаров и услуг данные дисбалансы имею место на 130 предприятиях республики. На 71 субъекте хозяйствования темп роста заработной платы руководителя превышал темп роста заработной платы по предприятию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Немедленно примите нормативно-правовой акт, чтобы этот директорский корпус получал столько, сколько заслуживает. Действительно абсурд: на «Камволе» - предприятии, которое сегодня «кувыркается», - директор получает зарплату больше $2 тысяч, а еще надо другие коврижки посчитать, как вы говорите. Он должен без зарплаты ходить. Рабочие получают $300-500. Как можно? Как вообще приходить на работу и смотреть людям в глаза? И приведите все в соответствие в банковской системе, не глядя на какие-то окружения и рыночные реформы. Доведите четко в банковской системе, что кредиты вам под жилье - столько, что ваша зарплата и денежные доходы - столько, бонусов нет. Для всех, Александр Серафимович (прим. Якобсон), проконтролируйте. Для всех наших банков и иностранных. Особое внимание, Александр Серафимович, директорскому корпусу. Все там. Если директорский корпус будет как кристалл честным, мы искореним коррупцию.

Подводя итоги, Президент подчеркнул, что разговор на эту тему далеко не последний, и поручил подготовить единый законопроект о борьбе с коррупцией с учетом нововведений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен быть подготовлен соответствующий закон с учетом дополнений, как единое целое, для опубликования в средствах массовой информации. Соберем все предложения, которые люди внесут после ознакомления с ним, чтобы он был на сегодняшний день, этот нормативно-правовой акт, наиболее полный, объективным и адекватным сегодняшнему времени.