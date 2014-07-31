Ситуация в Украине 31 июля

Новости Украины. Несмотря на то, что центр противостояния сместился из украинской столицы на юго-восток, ситуация продолжает влиять на повседневную жизнь киевлян. Из украинской столицы этот сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

Пока в полтысяче километров на восток от Киева гремят взрывы, на полтысячи километров севернее, в Минске без лишних эмоций ищут компромисс за столом переговоров. Но здесь, в самой столице Украины, местные жители похоже просто устали от сложившейся ситуации и хотят жить спокойно.

Киевлянин Николай работает водителем 30 лет. Про таксистов обычно говорят: это люди, которые знаю все и обо всем. Вот и он спешит поделиться тем, как живет его страна последние полгода. Киевскую улицу Грушевского открыли, вот, пожалуй, и все хорошие новости. Запчасти для его авто подорожали практически вдвое, а в Киеве нет горячей воды в 90% домов - летняя профилактика оказалась бессрочной, а жителей столицы готовят к зиме с прохладными батареями - экономят.

Николай Кириенко, водитель:

Украина сама по себе, с населением в 43 миллиона, допустим, она сама себя прокормит. И сама может стать богатой страной. Мое мнение, нам не надо, не все так хорошо, как рассказывают в Евросоюзе. Закончится война — у нас тоже будет стабильность. Она была более менее, но была коррумпированная власть. В Беларуси это все строго. Я так думаю, благодаря вашему Президенту.

Николай рассуждает: Украина, кажется, не вписалась в поворот. У руля экономики — военные действия. По официальным данным на них страна ежедневно тратит более 4 миллионов долларов. Да и в целом, удар по экономике — колоссальный.

Вадим Карасев, политолог (Украина):

В экономической сфере происходят неблагоприятные тенденции. У нас будет экономический спад - 5% ВВП. Прежде всего из-за падения промышленного производства. При чем наибольшее падение - в машиностроении. Машиностроение - это ключевой элемент индустриальной идентичности наших стран - Украины и Беларуси. Машиностроение упало за первое полугодие 2014 года на 18%. А почему? Потому что крупные машиностроительные предприятия в Луганске, Донецке, Донбассе.

Тем временем, в Киеве антикоррупционные забастовки. Митингующие задаются вопросом: а можно ли вообще жить по-другому? Эксперты в пример приводят белорусский опыт.

Сергей Белашко, директор агентства социальных коммуникаций (Киев):

Жители, граждане Украины относятся к Беларуси, к белорусскому Президенту очень хорошо. Они видят, что можно жить так, что можно не воровать. Не разворовывать национальное достояние. Не отдавать за бесценок сомнительным личностям градообразующие предприятия, которые крупные экспортеры и так далее, на которых работают тысячи и десятки тысяч людей, а относится к этому бережно, по хозяйски, чтобы достояние работало на народ.

А вот местные жители, кажется, просто устали от плохих новостей. Кто-то принципиально не смотрит телевизор, не читает газет. Однозначно одно - все хотят жить в мирной стране.

Жители Киева:

Хочется мира в стране. Потому что столько людей погибло. Я сама родом оттуда, но сейчас нахожусь в Киеве.

Мы зашли в тупик. Нам больше нельзя ничего сделать, кроме как, слава Богу, что есть такой президент Лукашенко, который предложил свою территорию. Вы же видите, мы сами найти компромисса не можем между собой.